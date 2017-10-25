Среда, 25 октября 2017  
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    Два мужа по цене одного… Русский театр в Муствеэ

    Среда, 25 октября 2017

    14 ноября в Муствеэском культурном центре Русский театр Эстонии представит премьеру спектакля «Мужей много не бывает» по пьесе Л. Моцарь «Два мужа по цене одного» (режиссёр Роман Камхен). В ролях: Александр Волков. Дмитрий Быстревский, Наталья Тарыничева, Любовь Коняева, Александра Самохина.
    Детям до 16 лет вход воспрещен.
    Цена билета 10 евро.

    Раздел: Афиша, Культура, Наша жизнь

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