Два мужа по цене одного… Русский театр в Муствеэ

14 ноября в Муствеэском культурном центре Русский театр Эстонии представит премьеру спектакля «Мужей много не бывает» по пьесе Л. Моцарь «Два мужа по цене одного» (режиссёр Роман Камхен). В ролях: Александр Волков. Дмитрий Быстревский, Наталья Тарыничева, Любовь Коняева, Александра Самохина.

Детям до 16 лет вход воспрещен.

Цена билета 10 евро.