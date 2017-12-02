Суббота, 2 декабря 2017  
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    «Музыка листопада – 2017»: «Мы пели для зрителя!»

    Суббота, 2 декабря 2017

    Уже восьмая осень в Эстонии была украшена Тартуским Международным фестивалем авторской песни «Музыка листопада». Из разных стран и континентов на три фестивальных дня к нам приезжали лучшие барды, исполнители, музыканты и представляли на суд тартуской, весьма взыскательной, публики своё творчество. По отзываем зрителей и участников, организаторам фестиваля в очередной раз удалось создать атмосферу настоящего праздника бардовской песни, дружеского общения и душевного тепла. Обладателями главного приза фестиваля — Приза зрительских симпатий — в этом году стали Александр Калистратов (Санкт-Петербург) и Константин Солдатов (г. Краснознаменск, Москва). Вот что по этому поводу сказали нашему корреспонденту обладатели главного приза фестиваля:

    Александр Калистратов (г. Санкт-Петербург):
    -     Мы с Константином к этому шли полтора года. Очень хотелось попасть на фестиваль. Ведь всё могло и не сложиться – то графики рабочие, то концертные поездки. Но у нас всё сложилось, и мы очень этому рады! Более теплого и дружеского, с таким подбором участников нет больше фестивалей. Обычно съезжаются разные люди. А здесь все континенты представлены лучшими, и это дорого стоит. Нас когда-то оторвали друг от друга, но несмотря на это Людмила Месропян помогает нам всем собраться вместе. Я вдруг увидел, что где бы мы ни находились, авторская песня везде живет и развивается – в России, Америке, Австралии, в Эстонии и других уголках земного шара. Хотя по моему представлению, Земля вовсе не «шарик», она скорее блюдечко, повернутое краешками вверх…Встречаясь на фестивалях, мы находим много знакомых, обретаем новых друзей. Так когда-то мы познакомились с Константином Солдатовым, подружились, спели вместе, и уже теперь друг без друга не можем. Стихи мои, музыка моя, а Константин обрабатывает всё это, аранжирует и вместе поём. А как Константин играет на балалайке — вы слышали! Рокн-ролл, блюз, буги-вуги и так далее, он может всё. Не зря ему присвоено звание «Золотой палец России». Почему зрители выбрали нас? Об этом трудно судить. Но вот что запомнилось из закулисного разговора: кто-то сказал одному артисту «Ты пел сегодня хорошо, но как-будто бы для себя, а надо петь для зрителей». Да, надо петь для зрителя, и он это ценит. Мы пели для зрителя!

    Константин Солдатов, (г. Краснознаменск, Московская область):
     – Золотой палец… Ну, да, указательный палец правой руки… Меня это «звание» долго смущало, но потом свыкся. Балалайка — русский народный инструмент, а тут он звучит в современных ритмах. Да, балалайка может звучать с совершенно иными красками. Плохих инструментов не бывает. Все зависит от людей, которые держат этот инструмент. Если есть фантазия и музыкальность, любой инструмент может звучать достойно. Сейчас у меня несколько музыкальных проектов, обучаю детей игре на балалайке, возрождаем забытые песни времён Первой мировой и Великой Отечественной войн. На фестиваль меня пригласил Александр Калистратов, с которым мы вместе выступаем и у нас много творческих задумок. Мы благодарны тартускому зрителю за такую высокую оценку, а организаторам фестиваля – за настроение, атмосферу добра и тепла, которое будет греть нас еще долго. Мы встретили там много друзей и людей, с которыми хочется общаться. Желаем фестивалю жить, развиваться и беречь руководителя, очень тяжело поднять такое. Хочется от души сказать Людмиле и всем её помощникам: храни вас Господь!

    Фёдор Маспанов
    На снимке:     обладатели Приза зрительских симпатий «Музыки листопада -2017» Александр Калистратов (слева) и Константин Солдатов.
    Фото автора
    (Полную версию интервью читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N11)


    Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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