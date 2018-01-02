«Рождественский благовест»-2018: Поможем «Кукушечке»!

«Рождественский благовест» на Радио 4 проводится уже в 25-й раз. Адресат юбилейной благотворительной акции в этом году – дневной центр «Кяо» в Таллинне. Здесь воспитываются и учатся дети с тяжелой, глубокой и несколькими степенями инвалидности. В центре получают медицинскую помощь и основное образование 42 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. В ходе нынешнего «Рождественского благовеста» с 24 декабря по 7 января мы будем собирать средства на приобретение специализированной игровой площадки, ведь дети всегда остаются детьми, но особенным детям для игр должны быть созданы и особые условия.

Директор центра «Кяо» Мерике Мельсас выразила большую благодарность Радио 4 за готовность придти на помощь. Специальная детская площадка действительно давно необходима. Стоит она примерно 20 тысяч евро. Но, как сказала Мерике, дело даже не в том, сколько денег принесет благотворительная акция, а в том, что люди станут больше внимания обращать на детей с тяжелыми недугами, будут стараться помочь им и поддержать.

Напомним, что впервые передачи «Рождественского благовеста» вышли в эфир 25 лет назад. Тогда помощь была оказана детям, страдающим от лейкемии. В последующие годы на собранные средства детдома, спецшколы, больницы и детские центры для особых детей приобретали сложную медицинскую аппаратуру, специализированный транспорт, обучающее и реабилитационное оборудование. География адресатов акции весьма широка — Тарту и Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве, Карула и Вильянди, Пярну и Имасту, Хаапсалу и Нарва-Йыэсуу, Тахева и Кохтла-Нымме, Нарва и Тапа. Суммы пожертвований были разными, но всегда очень ценными и для Радио 4, и для тех, кому помощь оказывалась.

В 2013 году за многолетнюю благотворительную работу проекта «Рождественский благовест» Радио 4 была присуждена ежегодная премия Детского фонда ООН (UNICEF) «Синяя птица». Она вручается людям и организациям, которые помогают сделать лучше жизнь детей.

За 24 года работы проект Радио 4 «Рождественский благовест» собрал более 255 тысяч евро для помощи самым разным лечебным и социальным детским учреждениям. Рекордной по сумме пожертвований оказалась прошлая акция, когда средства собирались на подвесную систему для детей-инвалидов детского центра «Матвейка» в Нарве.

Передачи «Рождественского благовеста» проходят с 24 декабря (лютеранского Рождества) до 7 января (православного Рождества) с 16:05 до 19:00. Круглосуточный телефон для пожертвований работает с 11 декабря по 7 января.

Каждый участник благотворительной акции может через Радио 4 поздравить своих друзей или родственников, передать привет коллегам или знакомым. Для этого следует отправить свои послания вместе с копией банковского платежного поручения на адрес Радио 4 Гонсиори 21, Таллинн, 10147 или по электронной почте: r4@err.ee

Банковские реквизиты:

Имя получателя – MTÜ Inimeselt inimestele

Номер счета в SEBbank EE361010220266101225

Телефоны для пожертвований:

9007008 — стоимость разговора 5 евро

9007009 — стоимость разговора 15 евро.

«Рождественский благовест» поддерживают Telia, Tele2, Elisa.



