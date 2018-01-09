Чудской регион: где получить деньги на проекты?

В феврале 2018 года Совет развития рыболовного региона Чудского озера (MTÜ PКАК) начнёт принимать ходатайства на финансирование проектов. Заявки на финансовую поддержку со всеми необходимыми документами можно представить с 2 по 9 февраля 2018 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 в бюро MTÜ PКАК по адресу Sõpruse 149, Kasepää, Kasepää vald, Jõgevamaa, 49503. Ходатайства и необходимые документы, отправленные по почте, должны быть переданы с почтовым штампом не позднее 9 февраля 2018 года. По электронной почте ходатайства и необходимые документы должны быть отправлены по э-адресу kersti@pkak.ee не позднее 17.00 9 февраля 2018 года.

Проектные ходатайства 2018 года, в соответствии со Стратегией Чудского рыболовного региона на 2015-2023, принимаются по следующим видам деятельности:

1. Оценка или маркетинг продуктов рыболовства или аквакультуры

2. Многообразие хозяйственной деятельности

3. Обновление рыбных портов.

3. Создание или восстановление мест нерестилищ на основе государственной экономической программы.

5. Сохранение социального и культурного наследия, в том числе рыболовного и морского наследия, укрепление роли рыболовного сообщества в местном развитии, а также руководство рыболовными ресурсами и морской деятельностью.

Ходатайства о финансовой поддержке проектов должны соответствовать требованиям Стратегии Чудского рыболовного региона 2015-2023 г.г. и Постановления министра сельской жизни N19 от 5 ноября 2015 года „О реализации стратегии развития местного рыболовного региона“.

В случае, если в ходатайстве и требуемых документах не будут представлены все необходимые данные и документы, РКАК вправе запросить все необходимые данные.

Со стратегией Чудского рыболовного региона на 2015-2023 годы, с Постановлением министра сельской жизни N19 от 5 ноября 2015 года «О реализации стратегии развития местного рыболовного региона», с порядком ходатайствования, критериями оценивания, видами проектной деятельности и другими необходимыми документами можно ознакомиться на домашней интернет-странице PKAK http://pkak.ee/index.php/dokumendid/32-toetuse-taotlemise-dokumendid.html При наличии свободных средств еще один тур заявок состоится 24-31 августа 2018 года.

Информацию по бюджету финансирования проектов можно получить на сайте www.pkak.ee

Керсти Оя,

исполнительный директор

MTÜ PKAK

www.pkak.ee

kersti@pkak.ee