Понедельник, 12 марта 2018  
  • Регистрация
    • Войти

    TAMMISPÄÄ KALAPIDU 2018: Как поймать на мормышку… телевизор?!

    Вторник, 13 февраля 2018

    Приходите 3 марта на рыболовное соревнование на Чудском озере в Таммиспяэ TAMMISPÄÄ KALAPIDU, и вы узнаете, что в сущности, это не сложно. Надо только выполнить некоторые рыболовные правила и проявить сноровку.
    Кому повезёт в этом году «поймать»главный приз – покажут соревнования! Но настоящий рыбный праздник со сверлением лунок, блеснением окуня, ухой и музыкой, веселыми аттракционами ждёт всех участников. Ведь рыбалка – лучший вид отдыха.

    Приходите всей семьё на лёд Чудского озера в Таммиспяэ!

    9.00 Начало регистрации
    10.00 Открытие
    10.30 Начало рыбалки
    13.30 Окончание рыбалки и передача улова судьям
    13.45 Игры и состязания
    14.30 Лотереи и чествование победителей
    15.00 Окончание праздника

    Главный приз — ТЕЛЕВИЗОР!
    Развлекает DJ Ringo Saar и Avo Aia
    БЕСПЛАТНАЯ УХА ДЛЯ ВСЕХ!
    Работает буфет.

    Плата за участие 5 евро
    Для наблюдателей, обладателей свидетельства спасателя и молодёжи до 18 лет БЕСПЛАТНО!
    Предварительная регистрация и доп. инф.:
    www.pakmty.ee
     «Peipsirannik/Чудское побережье» N2/2018

    Для тех, кто желает порыбачить на Чудском озере в личном порядке (с доставкой на рыбное место, ночёвкой и баней), можно звонить по телефону: +372 534 72127


    Раздел: Наша жизнь, Окружающая среда, Рыбалка

    Добавить комментарий

    Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

    На ту же тему

    ANNEKTO OÜ: Бухгалтерские услуги
    ANNEKTO OÜ: Бухгалтерские услуги
    Cтимпанк – искусство перевоплощения вещей
    Cтимпанк – искусство перевоплощения вещей
    Tammispää kalapidu 2018
    Tammispää kalapidu 2018
    Kolkjas on avatud uus kauplus
    Kolkjas on avatud uus kauplus
    В Колкья открыт новый магазин
    В Колкья открыт новый магазин

    Иванна. Гадание

    Решаю проблемы семьи, брака

    привороты, остуда.

    Улучшаю рост материального

    благосостояния.

    Избавляю от алкогольной

    зависимости.

    Снимаю порчу.

    Ставлю защиту.

    Тел. 55 95 14 59

     

    Объявления

     

     

    РЫБАЛКА
    НА ЧУДСКОМ
    ОЗЕРЕ
    (Эстония)

    Рыбалка как лучший
    вид отдыха для всей семьи,
    в любое время года:
    лодки, баня, коптильня, гриль,
    удобный ночлег.

    Заявки принимаем по
    электронной почте
    peipus@rambler.ru
    или по телефону

    (+372) 5347 2127


     

     

    Метки

    PKAK Алайыэ Варнья Виктор Нукка Георг Отс Иванов день Ильвес Казепя Калласте Колкья Красногорочка Лебёдушки Литва Логовесть Лохусуу Меэкси Муствеэ Нарва Пийрисаар Псков Россия Рюйтель Сааремаа Силламяэ Супрядки Таллинн Тарту авторская песня евро колонка редактора лагерь музей новый год подписка порт поэзия проекты регата семинар староверы фестиваль фотоконкурс храм юбилей юридическая консультация