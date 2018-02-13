TAMMISPÄÄ KALAPIDU 2018: Как поймать на мормышку… телевизор?!

Приходите 3 марта на рыболовное соревнование на Чудском озере в Таммиспяэ TAMMISPÄÄ KALAPIDU, и вы узнаете, что в сущности, это не сложно. Надо только выполнить некоторые рыболовные правила и проявить сноровку.
Кому повезёт в этом году «поймать»главный приз – покажут соревнования! Но настоящий рыбный праздник со сверлением лунок, блеснением окуня, ухой и музыкой, веселыми аттракционами ждёт всех участников. Ведь рыбалка – лучший вид отдыха.
Приходите всей семьё на лёд Чудского озера в Таммиспяэ!
9.00 Начало регистрации
10.00 Открытие
10.30 Начало рыбалки
13.30 Окончание рыбалки и передача улова судьям
13.45 Игры и состязания
14.30 Лотереи и чествование победителей
15.00 Окончание праздника
Главный приз — ТЕЛЕВИЗОР!
Развлекает DJ Ringo Saar и Avo Aia
БЕСПЛАТНАЯ УХА ДЛЯ ВСЕХ!
Работает буфет.
Плата за участие 5 евро
Для наблюдателей, обладателей свидетельства спасателя и молодёжи до 18 лет БЕСПЛАТНО!
Предварительная регистрация и доп. инф.:
www.pakmty.ee
«Peipsirannik/Чудское побережье» N2/2018
Для тех, кто желает порыбачить на Чудском озере в личном порядке (с доставкой на рыбное место, ночёвкой и баней), можно звонить по телефону: +372 534 72127