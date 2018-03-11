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    Cтимпанк – искусство перевоплощения вещей

    Воскресенье, 11 марта 2018

    71-летний житель причудской деревни Варнья продемонстрировал чудеса арт-искусства.
    Редакция газеты «Чудское побережье» продолжает серию рассказов о художниках Причудья. На этот раз мы открываем читателям новое имя –     Константин Мальцев, житель деревни Варнья, За два года стимпанк для него из увлечения превратился в настоящее искусство  – искусство перевоплощения вещей.
    1-го февраля в магазине ручной работы «Magasiait» в Алатскиви была открыта выставка-распродажа работ Константина Мальцева – художника, много лет проживающего в Варнья и занимающегося популярным во всем мире и малоизвестным в Эстонии видом искусства — стимпанком. После окончания выставки часть работ останется в постоянно действующей экспозиции магазина. Так что все желающие смогут в любое время прийти и посмотреть на творения рук человеческих в неведомом здесь доселе жанре.
    Кто такой Константин Мальцев    ? Что такое стимпанк? Каковы творческие перспективы этого художника? Эти и другие вопросы наш корреспондент задал автору, посетив выставку в Алатскиви.
    Рассказ о художнике и его творчестве вы сможете прочитать в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N2/2018.

     


    Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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