Cтимпанк – искусство перевоплощения вещей

71-летний житель причудской деревни Варнья продемонстрировал чудеса арт-искусства.

Редакция газеты «Чудское побережье» продолжает серию рассказов о художниках Причудья. На этот раз мы открываем читателям новое имя – Константин Мальцев, житель деревни Варнья, За два года стимпанк для него из увлечения превратился в настоящее искусство – искусство перевоплощения вещей.

1-го февраля в магазине ручной работы «Magasiait» в Алатскиви была открыта выставка-распродажа работ Константина Мальцева – художника, много лет проживающего в Варнья и занимающегося популярным во всем мире и малоизвестным в Эстонии видом искусства — стимпанком. После окончания выставки часть работ останется в постоянно действующей экспозиции магазина. Так что все желающие смогут в любое время прийти и посмотреть на творения рук человеческих в неведомом здесь доселе жанре.

Кто такой Константин Мальцев? Что такое стимпанк? Каковы творческие перспективы этого художника? Эти и другие вопросы наш корреспондент задал автору, посетив выставку в Алатскиви.

Рассказ о художнике и его творчестве вы сможете прочитать в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N2/2018.









