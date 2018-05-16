В гостях у староверов Причудья

Два французских учёных, занимающихся изучением различных языков и культур национальных меньшинств, недавно побывали в экспедиции на Чудском побережье. Ксения Джорджевич Леонард – доцент Университета Монпелье, Жан Леонард Леонард – профессор Парижского университета Сорбонна. Ксения защитила диссертацию в 2002 году по языковой политике автономного края Воеводина – многоязычного региона на севере Сербии, где сосуществуют не менее 25 национальностей и где официальными являются 6 языков. Лео – специалист по языковой типологии, а также по диалектологии – именно в этой области была написана его диссертация, посвященная диалекту французского острова Нуармутье и защищенная в 1991 году. Ксению в последние годы интересуют языки и культуры меньшинств разных стран Европы (Франции, Италии, России). Круг научных интересов Лео еще более широкий и включает, помимо финно-угорских языков, индейские языки Америки, языки Кавказа…

Редакция газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» обратилась к исследователям с просьбой рассказать о себе, о своей работе и о впечатлениях о Причудском регионе Эстонии.



Полный текст публикации читайте в майском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» (N5/2018)



Фото Фёдора Маспанова

