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    Олег Высоков: о мечте и Муствеэском яхт-клубе

    Четверг, 5 июля 2018

    Недавно в Муствеэ побывала делегация Таллинской мэрии во главе с городским секретарём Тоомасом Сеппом. Столичные гости посетили городские учреждения, встретились с руководством города и ознакомились с работой Муствеэского яхт-клуба, новое здание которого построено на берегу реки. Гости высоко оценили работу клуба и его руководителя, энтузиаста морского дела Олега Высокова.
    Наш корреспондент присутствовал на этой встрече и взял интервью у основателя Муствеэского яхт-клуба Олега Высокова, а также побеседовал с руководителем делегации Тоомасом Сеппом.
    - Муствеэский яхт-клуб, пожалуй, один из первых столь основательных водных организаций на Чудском озере, теперь у вас даже своя база построена — новое красивое здание у реки. А с чего начинали?
    - Начинали мы, конечно же, с мечты. Мне, как бывшему морскому офицеру и коренному жителю Причудья, давно хотелось создать свой яхт-клуб на Чудском озере. Он здесь просто необходим, в географическом центре, в «столице» Причудья. На самом деле всё началось в сентябре 2010 года…

    Интервью с Олегом Высоковым и комментарий Т. Сеппа читайте в июльском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»
    Газета поступила в продажу. Спрашивайте в пунктах распространения.


    Раздел: Наша жизнь, Редакция на связи, Сотрудничество

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