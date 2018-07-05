Олег Высоков: о мечте и Муствеэском яхт-клубе

Недавно в Муствеэ побывала делегация Таллинской мэрии во главе с городским секретарём Тоомасом Сеппом. Столичные гости посетили городские учреждения, встретились с руководством города и ознакомились с работой Муствеэского яхт-клуба, новое здание которого построено на берегу реки. Гости высоко оценили работу клуба и его руководителя, энтузиаста морского дела Олега Высокова.

Наш корреспондент присутствовал на этой встрече и взял интервью у основателя Муствеэского яхт-клуба Олега Высокова, а также побеседовал с руководителем делегации Тоомасом Сеппом.

- Муствеэский яхт-клуб, пожалуй, один из первых столь основательных водных организаций на Чудском озере, теперь у вас даже своя база построена — новое красивое здание у реки. А с чего начинали?

- Начинали мы, конечно же, с мечты. Мне, как бывшему морскому офицеру и коренному жителю Причудья, давно хотелось создать свой яхт-клуб на Чудском озере. Он здесь просто необходим, в географическом центре, в «столице» Причудья. На самом деле всё началось в сентябре 2010 года…

Интервью с Олегом Высоковым и комментарий Т. Сеппа читайте в июльском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»

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