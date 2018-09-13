Департамент здоровья предлагает работу водителю

Департамент здоровья приглашает, начиная с 22 октября, к сотрудничеству партнёра со своим автомобилем для оказания транспортных услуг в уезде. Нуждаемся в водителе с машиной 2-3 раза в неделю. Средний автопробег 1000 км в месяц. Оказание услуг проходит, как правило, по рабочим дням, о чем обычно сообщается за 5 дней до предстоящей поездки. Оплата производится на основании счёта 1 раз в месяц, вместе со счетом необходимо представить путевой лист, куда занесены данные о каждой поездке.

Просим представить свое ценовое предложение, в котором показана стоимость услуги (1 км пробега, цена ожидания и, если есть, стоимость начала поездки) не позднее 1 октября по адресу эл. почты: kesk@terviseamet.ee

Доп. инф. по телефону 7943 515