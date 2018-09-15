Суббота, 15 сентября 2018  
  • Регистрация
    • Войти

    В Тихеда будет построен Музейный комплекс Причудья

    Суббота, 15 сентября 2018

    Старейшина Муствеэской волости Юри Морозов

    К 120-летию П.М.Софронова

    Сегодня часто можно услышать об уникальности региона Причудья или как его теперь модно называть – Пейпсимаа. Однако слова останутся лишь словами, если их не подтверждать конкретными действиями и не иллюстрировать каким-нибудь наглядным пособием. Самым реальным способом представить регион, его людей, его историю и связь с современностью – это создать музей, или несколько музеев, или … один большой музей, в котором бы поместилось многое, что хотят увидеть люди, что можно показать туристам и на основе чего прививать детям любовь к своей родине. Именно такая идея пришла инициаторам создания Музейного комплекса Причудья в бывшей Тихедаской школе, где под одной крышей разместятся сразу несколько музеев: Музей иконописца П.М.Софронова, музей староверов и самоваров, музей живой природы Чудского озера.
    О том, как будет развиваться идея музейного комплекса и что уже для этого сделано, рассказал нашему корреспонденту старейшина Муствеэской волости Юри Морозов.
    - Для Муствеэской волости, для региона Причудья и для Эстонии в целом это очень важный проект, потому что он затрагивает разные исторические уровни нашей общей истории. Но если раньше все усилия развития Причудья были сфокусированы на материальной стороне, то мы, в свою очередь, решили сделать ставку на долгосрочную, продуманную программу подъема региона через культуру. Когда-то здесь жили люди, которые стали известными далеко за пределами Причудья и Эстонии в целом. Один из них – всемирно известный иконописец Пимен Софронов, который родился в деревне Тихеда и был учеником староверческого иконописца Гавриила Фролова. Но если о Фролове мы имеем достаточно информации, то о Софронове знаем мало. А ведь имя нашего земляка известно во всей Европе, в Америке. Вот почему один из музеев комплекса будет посвящен жизни и деятельности Пимена Софронова. Иконопись – это особенная часть культуры, и я уверен, что такие слои нашей истории надо возрождать и показывать людям.

    СПРАВКА О П.М. СОФРОНОВЕ

    Причудский художник-иконописец Пимен Максимович Софронов – один из самых ярких учеников иконописца Г. Фролова - родился 9 сентября 1898 года в деревне Тихотка (сейчас Тихеда, Муствеэская волость). Его имя записано золотыми буквами на алтаре мировой культуры. За долгие годы своей творческой и духовной деятельности он объехал много стран и всюду писал и реставрировал иконы, создавал иконописные школы: Рига, Югославия, Париж, Ватикан, Рим, Нью-Йорк, Трентон, Бруклин, Сиракузы. За свой труд был удостоен многих высоких наград, среди них – греческий орден Святого Дионисия, награждение которым сопровождается возведением во дворянство. В 1930-х и 1940-х годах читал лекции в Бельгии и Праге, а также создал иконописные работы для короля Югославии Александра I и папы Пия XI в Риме. После Второй мировой войны Софронов был приглашен в Америку, чтобы преподавать иконопись. В 1950-60-х годах  писал иконы и фрески для православных церквей на всей территории Соединенных Штатов. Он умер в 1973 году в Америке, г. Миллвилл, штат Нью-Джерси, там же похоронен.

    В 1998 году, к 100-летию П.М. Софронова, на доме в Тихеда, где он родился, была установлена памятная доска. Тогда же была высказана идея создания музея Софронова и издания книги о нём. Юри Морозов был участником того исторического совещания руководителей местных самоуправлений в Казепяэ, где была представлена самая первая версия программы развития Причудья (её автор Фёдор Маспанов). Уже тогда шел разговор о том, чтобы поднимать имена известных людей Причудья, создавать музеи и многое другое, что сегодня является одной из задач государственной программы Peipsiveere programm. Но тогда, после красноречивых выступлений местных политиков на юбилейных торжествах, все «затормозилось» после установки мемориальной доски на доме в Тихеда, где родился наш великий земляк, иконописец Пимен Софронов. И вот, спустя 20 лет, мы снова беседуем с Юри Морозовым, который теперь является старейшиной Муствеэской волости. На мой вопрос почему? он ответил:
    - Некоторые политики говорят правильные и красивые слова,  когда идут на выборы, – сказал Юри Морозов. – А когда касается дела, то сами же и тормозят процесс, не поддерживая тех, кто что-то хочет сделать полезного для общества. Инициативные люди нуждаются в реальной поддержке местных самоуправлений. Так же, как и сами местные самоуправления нуждаются и в инициативных людях, и в государственных субсидиях. В данном случае нашему делу помогает  Peipsiveere program, поддержав  сразу два проекта, связанных со строительством Музейного комплекса Пейпсимаа на базе бывшей Тихедаской школы. Первый проект  – это проект Муствеэской волости, на первый этап реновации здания выделено 39 000 евро. Это позволит нам привести в порядок и выполнить внутренние работы на первом этаже здания, где будут размещены музей Софронова, музей самоваров и староверов, музей живой природы Чудского озера, музей сельского хозяйства Причудья, а также помещения для современной школы иконописи, мастер-классов и дегустационный зал. Второй проект – это проект Общества русской культуры Причудья (Peipsi vene kultuuriselts) на проведение торжественного мероприятия, посвященного 120-летию Пимена Софронова. Председатель Общества, заведующая Раяским центром досуга Валентина  Языкова защитила свою идею на заседании оценочной комиссии Peipsiveere program, и мероприятие будет также профинансировано. Реновация второго этажа будет вторым этапом проекта в следующем году. Постепенно, шаг за шагом, мы выполним эту важную, рассчитанную на долгосрочную перспективу, задачу. Ведь и здание Тихедаской школы выбрано не случайно, так как оно само по себе является историческим. Мы живем в  регионе с такой богатой культурой, и обязаны восстановить известные имена и ремёсла. Я очень рад, что такие проекты нашли поддержку, и есть инициативные люди, готовые работать…
    В настоящее время оба проекта ждут официального подтверждения, после чего будут начаты ремонтно-строительные работы. Таким образом происходит переход от идеи к конкретным делам. Причем делам очень важным. Сюда, в Муствеэскую волость уже приезжают и интересуются культурой, церквями гости из разных стран. В этом году в Тихеда и Муствеэ побывали жители Америки – прихожане церкви, где Пимен Софронов писал иконы. Там его память чтут и бережно хранят. Почтим память своего великого земляка и мы – созданием музея,  в котором будет представлена коллекция его вещей, писем и икон, чудом сохранившихся до наших дней.
    О том, как будут проходить работы по созданию музея, о страницах жизни П.М. Софронова мы расскажем в следующих выпусках газеты «Чудское побережье».
    Фёдор Маспанов,
    участник инициативной группы.
    На снимках: Юри Морозов; здание Тихедаской школы, где будет построен Музейный комплекс Причудья.

    Фото автора

    Материал подготовлен при поддержке Муствеэского Волостного правления

     

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Сотрудничество

    Добавить комментарий

    Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

    На ту же тему

    Peipsimaa muuseumikompleks rajatakse Mustvee valda
    Peipsimaa muuseumikompleks rajatakse Mustvee valda
    Ikoonimaalija P. Sofronovi 120. sünniaastapäevaks
    Ikoonimaalija P. Sofronovi 120. sünniaastapäevaks
    PÕLVAMAA ÖKOFESTIVALI PEREPÄEVA LAATA TÄIENDAVAD TEABE- JA TEGEVUSTELGID
    PÕLVAMAA ÖKOFESTIVALI PEREPÄEVA LAATA TÄIENDAVAD TEABE- JA TEGEVUSTELGID
    17.- 19. augustil toimub XIII Põlvamaa Ökofestival
    17.- 19. augustil toimub XIII Põlvamaa Ökofestival

    Иванна. Гадание

    Решаю проблемы семьи, брака

    привороты, остуда.

    Улучшаю рост материального

    благосостояния.

    Избавляю от алкогольной

    зависимости.

    Снимаю порчу.

    Ставлю защиту.

    Тел. 55 95 14 59

     

    Объявления

     

     

    РЫБАЛКА
    НА ЧУДСКОМ
    ОЗЕРЕ
    (Эстония)

    Рыбалка как лучший
    вид отдыха для всей семьи,
    в любое время года:
    лодки, баня, коптильня, гриль,
    удобный ночлег.

    Заявки принимаем по
    электронной почте
    peipus@rambler.ru
    или по телефону

    (+372) 5347 2127


     

     

    Метки

    Варнья Виктор Нукка Георг Отс Ильвес Казепя Калласте Колкья Красногорочка Литва Меэкси Муствеэ Нарва Пийрисаар Псков Россия Супрядки Тарту авторская песня евро лагерь новый год порт поэзия регата семинар староверы фестиваль фотоконкурс храм юридическая консультация