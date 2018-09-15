В Тихеда будет построен Музейный комплекс Причудья

К 120-летию П.М.Софронова

Сегодня часто можно услышать об уникальности региона Причудья или как его теперь модно называть – Пейпсимаа. Однако слова останутся лишь словами, если их не подтверждать конкретными действиями и не иллюстрировать каким-нибудь наглядным пособием. Самым реальным способом представить регион, его людей, его историю и связь с современностью – это создать музей, или несколько музеев, или … один большой музей, в котором бы поместилось многое, что хотят увидеть люди, что можно показать туристам и на основе чего прививать детям любовь к своей родине. Именно такая идея пришла инициаторам создания Музейного комплекса Причудья в бывшей Тихедаской школе, где под одной крышей разместятся сразу несколько музеев: Музей иконописца П.М.Софронова, музей староверов и самоваров, музей живой природы Чудского озера.

О том, как будет развиваться идея музейного комплекса и что уже для этого сделано, рассказал нашему корреспонденту старейшина Муствеэской волости Юри Морозов.

- Для Муствеэской волости, для региона Причудья и для Эстонии в целом это очень важный проект, потому что он затрагивает разные исторические уровни нашей общей истории. Но если раньше все усилия развития Причудья были сфокусированы на материальной стороне, то мы, в свою очередь, решили сделать ставку на долгосрочную, продуманную программу подъема региона через культуру. Когда-то здесь жили люди, которые стали известными далеко за пределами Причудья и Эстонии в целом. Один из них – всемирно известный иконописец Пимен Софронов, который родился в деревне Тихеда и был учеником староверческого иконописца Гавриила Фролова. Но если о Фролове мы имеем достаточно информации, то о Софронове знаем мало. А ведь имя нашего земляка известно во всей Европе, в Америке. Вот почему один из музеев комплекса будет посвящен жизни и деятельности Пимена Софронова. Иконопись – это особенная часть культуры, и я уверен, что такие слои нашей истории надо возрождать и показывать людям.

СПРАВКА О П.М. СОФРОНОВЕ

Причудский художник-иконописец Пимен Максимович Софронов – один из самых ярких учеников иконописца Г. Фролова - родился 9 сентября 1898 года в деревне Тихотка (сейчас Тихеда, Муствеэская волость). Его имя записано золотыми буквами на алтаре мировой культуры. За долгие годы своей творческой и духовной деятельности он объехал много стран и всюду писал и реставрировал иконы, создавал иконописные школы: Рига, Югославия, Париж, Ватикан, Рим, Нью-Йорк, Трентон, Бруклин, Сиракузы. За свой труд был удостоен многих высоких наград, среди них – греческий орден Святого Дионисия, награждение которым сопровождается возведением во дворянство. В 1930-х и 1940-х годах читал лекции в Бельгии и Праге, а также создал иконописные работы для короля Югославии Александра I и папы Пия XI в Риме. После Второй мировой войны Софронов был приглашен в Америку, чтобы преподавать иконопись. В 1950-60-х годах писал иконы и фрески для православных церквей на всей территории Соединенных Штатов. Он умер в 1973 году в Америке, г. Миллвилл, штат Нью-Джерси, там же похоронен.

В 1998 году, к 100-летию П.М. Софронова, на доме в Тихеда, где он родился, была установлена памятная доска. Тогда же была высказана идея создания музея Софронова и издания книги о нём. Юри Морозов был участником того исторического совещания руководителей местных самоуправлений в Казепяэ, где была представлена самая первая версия программы развития Причудья (её автор Фёдор Маспанов). Уже тогда шел разговор о том, чтобы поднимать имена известных людей Причудья, создавать музеи и многое другое, что сегодня является одной из задач государственной программы Peipsiveere programm. Но тогда, после красноречивых выступлений местных политиков на юбилейных торжествах, все «затормозилось» после установки мемориальной доски на доме в Тихеда, где родился наш великий земляк, иконописец Пимен Софронов. И вот, спустя 20 лет, мы снова беседуем с Юри Морозовым, который теперь является старейшиной Муствеэской волости. На мой вопрос почему? он ответил:

- Некоторые политики говорят правильные и красивые слова, когда идут на выборы, – сказал Юри Морозов. – А когда касается дела, то сами же и тормозят процесс, не поддерживая тех, кто что-то хочет сделать полезного для общества. Инициативные люди нуждаются в реальной поддержке местных самоуправлений. Так же, как и сами местные самоуправления нуждаются и в инициативных людях, и в государственных субсидиях. В данном случае нашему делу помогает Peipsiveere program, поддержав сразу два проекта, связанных со строительством Музейного комплекса Пейпсимаа на базе бывшей Тихедаской школы. Первый проект – это проект Муствеэской волости, на первый этап реновации здания выделено 39 000 евро. Это позволит нам привести в порядок и выполнить внутренние работы на первом этаже здания, где будут размещены музей Софронова, музей самоваров и староверов, музей живой природы Чудского озера, музей сельского хозяйства Причудья, а также помещения для современной школы иконописи, мастер-классов и дегустационный зал. Второй проект – это проект Общества русской культуры Причудья (Peipsi vene kultuuriselts) на проведение торжественного мероприятия, посвященного 120-летию Пимена Софронова. Председатель Общества, заведующая Раяским центром досуга Валентина Языкова защитила свою идею на заседании оценочной комиссии Peipsiveere program, и мероприятие будет также профинансировано. Реновация второго этажа будет вторым этапом проекта в следующем году. Постепенно, шаг за шагом, мы выполним эту важную, рассчитанную на долгосрочную перспективу, задачу. Ведь и здание Тихедаской школы выбрано не случайно, так как оно само по себе является историческим. Мы живем в регионе с такой богатой культурой, и обязаны восстановить известные имена и ремёсла. Я очень рад, что такие проекты нашли поддержку, и есть инициативные люди, готовые работать…

В настоящее время оба проекта ждут официального подтверждения, после чего будут начаты ремонтно-строительные работы. Таким образом происходит переход от идеи к конкретным делам. Причем делам очень важным. Сюда, в Муствеэскую волость уже приезжают и интересуются культурой, церквями гости из разных стран. В этом году в Тихеда и Муствеэ побывали жители Америки – прихожане церкви, где Пимен Софронов писал иконы. Там его память чтут и бережно хранят. Почтим память своего великого земляка и мы – созданием музея, в котором будет представлена коллекция его вещей, писем и икон, чудом сохранившихся до наших дней.

О том, как будут проходить работы по созданию музея, о страницах жизни П.М. Софронова мы расскажем в следующих выпусках газеты «Чудское побережье».

Фёдор Маспанов,

участник инициативной группы.

На снимках: Юри Морозов; здание Тихедаской школы, где будет построен Музейный комплекс Причудья.

Фото автора

Материал подготовлен при поддержке Муствеэского Волостного правления