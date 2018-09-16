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    «Между льдом и пламенем»: новая книга Ольги Хийело

    Воскресенье, 16 сентября 2018

    Ольга Хийело в детстве мечтала стать стюардессой или менеджером. Однако жизнь внесла свои коррективы, она получила образование психолога. Опыт работы с людьми в психологии и образовании более 17 лет. Основные сферы деятельности – психология, карьера, творчество. Является мамой троих детей. Но при этом ведёт активный образ жизни, много путешествует, пишет статьи и книги.
    В настоящее время Ольга Хийело – практикующий психолог, она проводит индивидуальные психологические и карьерные консультации, семинары. Самые разные люди по профессии, возрасту, образованию приходят к ней за «путешествием вглубь себя», за открытием и познанием собственных скрытых ресурсов и способностей, за совместным нахождением баланса между рабочим и личным полем в жизненном пространстве.
    В предисловии к книге предприниматель, основатель Международного сообщества женщин-предпринимателей «Women Around» Анна Кульп написала: «Книга «Между льдом и пламенем» рассказывает о том, как живет современная женщина, чем она занята, какие у нее интересы и обязанности, как она делает выбор между карьерой и семьей, где черпает ресурсы и силы, что для нее важнее – достижения или любовь, партнерство или одиночество. Основная идея этой книги – помочь женщине познать и принять себя. Читатель узнает о том, как женщина – синий чулок и женщина, которая умеет любить сердцем, проявляют свою внутреннюю и внешнюю женственность, заботливость, близость, любовь и зрелость во взаимоотношениях с мужчинами, детьми, с окружающими людьми. Как они решают: рожать детей или предпочесть карьеру?».
    В современном мире женщина все чаще попадает в ловушку тестостерона и взваливания на себя обязанностей, которые, по сути, ее никто не просил на себя брать. И все только от желания находиться в статусе сильной женщины. Книга «Между льдом и пламенем» – это инструкция, как вернуть себя себе, как принять и осознать свою силу и слабость и как перестать конкурировать с мужчинами. Автор, Ольга Хийело, подробно объясняет, откуда берутся те или иные модели поведения, дает рекомендации, как снижать градус накала, если все-таки вас не по-женски занесло. При прочтении книги вам понадобится и ручка, чтобы проделать практические задания и убедиться, что вы на верном пути. Стоит по-настоящему проникнуться темой современной женщины и определить для себя: хотите вы быть сильной или стать счастливой?.
    «Между льдом и пламенем» – вторая «книга жизни» Ольги Хийело. Лейтмотивом книги являются слова Шарля Бодлера: «Женщина – это приглашение к счастью». «Между льдом и пламенем» – это книга о современной женщине, её радостях и печалях, её стремлении к счастью и гармонии. Если вам грустно, тревожно или даже «слякотно» и холодно на душе – откройте эту книгу: там за дверцей каждой странички вы ощутите тепло, которое поможет вам растопить лед в душе, снять свой «синий чулок», осознать свою женскую слабость и почувствовать созидающую силу. Там, в жарком пламени строк, вы ощутите комфорт и тепло, которое вернет вам самих себя, и вы вновь почувствуете любовь в своем сердце.
    Презентация новой книги Ольги Хийело «Между льдом и пламенем» состоится
    19 сентября 2018 г. в Тарту, в Центре Таску, Rahva Raamat. Начало в 17.00.

    БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ В СЕНТЯБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ «ЧУДСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ»

    Раздел: Афиша, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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