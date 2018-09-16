- Сергей, нашим читателям, зрителям, авторам-исполнителям интересно узнать о творчестве художника, чья картина в каком-то смысле будет символизировать нынешний, девятый фестиваль «Музыка листопада». Расскажите о себе.

- Родился я 23 ноября 1958 года в поселке Подборовье Псковского района Псковской области. Детство и юность прошли в городе Порхов. В 1976 году окончил Порховскую среднюю школу №2. После окончания работал в Порховском РЭС художником оформителем. С 1977 по 1979 годы служил в Советской армии. С 1979 по 1981 год работал художником-оформителем на Порховском релейном заводе. С 1981 по 1983 год учился в Ивановском химико-технологическом техникуме (ИХТТ) на отделении художественного оформления текстильных изделий, а с 1983 по 1988 год учился в Ивановской государственной текстильной академии (ИГТА), отделение художественного оформления текстильных изделий. В период учебы в ИГТА участвовал во Всесоюзной выставке (1983), которая проходила в г. Иваново, а так же в городских и областных выставках. С 1988 по 1993 годы работал главным художником Псковского областного Театра кукол. Поставил ряд спектаклей для детей и юношества: «Крестики-нолики», «Царевна лягушка», «Сказки малышки», «Макарова месть», « Прыгающая принцесса», «Дюймовочка», «Аленький цветочек», « Золотой петушок», «Золотая рыбка». С 2006 года являюсь членом Союза Художников России. Постоянный участник городских, областных, зональных и всероссийских выставок. Имею персональные выставки в России, Германии, Франции, Финляндии. Есть работы, которые находятся в частных собраниях в России и за рубежом.

- С чего Вы начинали и в каком возрасте пришло озарение? Первые учителя и первые уроки осознанного творчества…

- В раннем детстве начинал… Моим первым учителем была моя мама. Она мне показала, что может творить карандаш на бумаге. Это были какие-то незамысловатые человечки. Я думаю, тогда и родилась моя любовь к творчеству. Первые уроки моего осознанного творчества – это те мои первые работы, которые я создавал еще в школе и отправлял их на различные конкурсы, занимая иногда и призовые места. Это и стенгазеты, которые я рисовал, – и классные, и школьные практически все десять лет обучения. После школы решил поступать в Ленинградское художественное училище им. В.Серова, но оказалось, что туда можно было поступить для получения среднего образования, а у меня оно уже было. Поэтому после службы в армии поступил в Ивановский Химико-технологический техникум на отделение художественное оформление текстильных изделий. Затем поступил в Ивановский текстильный институт, после окончания которого был распределён в Псковский Театр кукол на должность главного художника, практически к себе на родину.

- Какой была Ваша первая значимая выставка? Чем она запомнилась?

- Одна из первых моих выставок, которую я считаю значимой, была ещё в студенческие годы – выставка АРС, которая проходила в Иваново в 1988 году в рамках фестиваля Ивановской творческой молодежи. Она была знаменательна тем, что после того фестиваля был создан Независимый Союз художников. Мои живописные работы заняли призовое место, и были закуплены Плесским музеем живописи. Фестиваль и выставка творческой молодежи и молодых художников стали тогда своеобразным протестом против художественной номенклатуры, которая «оседлала» в те времена все творческие Союзы. Мы были молоды, за плечами был институт, а жизнь только начиналась, и мы ломали стереотипы.

- Как назвать то направление живописи, в котором вы работаете? Ведь оно, на наш взгляд, не просто оригинально, но и в каком-то смысле является новаторским. Вы кого-то «наследуете» в этом жанре или это результат самостоятельного поиска?

- Художественной школы в моем городе Порхове, где я рос, не было, поэтому изучал живопись по тем немногим книгам, доступным в то время. Первая художественная книга, которую я увидел и которая врезалась в мою память, – это был альбом, посвященный Эрмитажу. Затем я его выменял на альбом, посвященный голландцам… У меня были разные периоды в творчестве. Переболел абстрактной живописью, экспрессионизмом, П. Пикассо, А. Модильяни и прочими течениями и школами. Очень люблю импрессионизм. Но всегда в моем сердце жила и живёт живопись моих любимых художников К. Коровина, В. Серова, М. Врубеля. Мне нравятся и художники, работающие абстрактно. К сожалению, их немного. Считаю, что художник постоянно должен и обязан находиться в творческом поиске, а иначе «смерть художника» наступает. Конечно же, это очень сложно, но безумно интересно. Рисую так, как подсказывает сердце в моменты вдохновения.

- В одном из интервью Вы сказали, что для творческого человека очень важно оставаться честным. Расшифровки данного тезиса не последовало. Что вы имели в виду: честность как гражданская позиция или честность в творчестве? «Честная» картина – что это?

- Главное в творчестве – идея, её осмысление, эстетическое и этическое начало и содержание. И вот когда это всё совпадает и выстраивается, получается честная живопись, а не красивая мишура, которой художник старается обмануть зрителя и скрыть свою безграмотность, беспомощность и пустоту.

- Художественное творчество многолико, и каждый художник стремится найти себя в этом потоке. Похоже, что вы нашли свою волну, свой угол преломления реальности. И этот «угол» – плавный, округлый, как клубы дыма из трубы сказочной зимней избы на Вашей картине. Непривычно, но притягательно. Это собственная находка или явление во сне, какой-нибудь знак свыше? Ведь Псков на церквях держится…

- Сейчас я близок и люблю, если так можно назвать, пограничную живопись, в которой присутствуют и абстрактная живопись, и элементы эстетики реалистического искусства. Люблю трансформацию предметов и движения воздуха в живописи. Последнее время я практически отказался от многого ради живописи. Живопись – это для меня очень серьезно, и любовь эта навсегда, и очень хочу, чтобы она была взаимной. А вообще, люблю пленэры, люблю в компании друзей художников попутешествовать с этюдником. Последняя моя любовь – это Сербия, где тоже много церквей и прекрасные незабываемые пейзажи.

- Ваши избы остаются в памяти светом в окошках и теплом в очагах. Ваши церкви изогнуты в невероятные формы, если не сказать – позы, и выгибаются подстать петляющим дорогам… Неправдоподобно, скажет реалист. Красиво, скажет сторонник арт-искусства. А обилие ярких красок или тонированные одним цветом пейзажи и – это попытка компенсировать пасмурную погоду, неважное настроение или подсознательное стремление художника к некоему идеалу?

- Цветовую палитру художник выбирает неспроста, и иногда это выглядит неким протестом против серых тонов обыденности. Это как в физическом, так и в духовном смысле. К сожалению, вокруг нас еще очень много бескультурья, безвкусия – и на улицах, и в душах людей. Хоть я люблю серые оттенки, но иногда хочется озвучить краски, добавить им вибрации. Мне кажется, очень важно уловить момент музыки в живописи.

- Вы работали художником-оформителем и художником-постановщиком в Псковском театре, десять детских спектаклей – это довольно большой опыт общения с юной аудиторией. Это общение как-то повлияло на «угол преломления» Вашей творческой жизни?

- Это была интереснейшая работа в театре кукол, которой я заражен до сих пор. Очень часто, когда все уходили из театра, я оставался один и отдавался живописи. Ну, не мог я без неё существовать! И эта любовь на всю жизнь со мной, это мой воздух, моя кровь, которая циркулирует в моем организме. До сих пор люблю и театр, театр Кукол, люблю театральную куклу, и если иногда выпадает возможность этим заняться – я счастлив.

- Вы известны в России, в других странах. А в Эстонии? Она так близка, что, даже грех и спрашивать, «бывали ли в наших краях?». Но в творческом плане: были ли здесь персональные или совместные выставки? Что можете сказать о Тарту сегодняшнем, о постсоветской Эстонии?

- Часто посещаю Эстонию, Таллинн, Тарту. Люблю архитектуру Эстонии, старинные улочки и этнографию. Наши страны просто обязаны дружить «домами», и художниками в том числе. Мы соседи, надо дружить, любить и уважать друг друга. В чем-то мы похожи, в чем-то разные. И в одной семье сестры бывают разными и непохожими, но это не значит, что они не любят друг друга. Эстонских художников знаю немного. Был знаком с двумя замечательными художниками из Тарту – Энн Тегова и Матти Лепик. Познакомились мы с ними в Пскове, они приезжали к нам на международный пленэр, который организовали детская художественная школа и администрация г. Пскова. С большим удовольствием познакомился бы и с другими эстонскими художниками и их творчеством. Надеюсь, встретиться и познакомиться на Тартуском фестивале со своими коллегами из Эстонии и других стран.

- Ну, и, наконец: что увидит нынешней осенью обладатель главного Приза фестиваля авторской песни «Музыка листопада»? Картина уже готова?

- Картины для фестиваля авторской песни уже давно готовы. С большим удовольствием и вдохновением работал над ними. Все они посвящены красивому городу Тарту, и я надеюсь, они понравятся своим новым обладателям. До встречи на фестивале!

- Спасибо за интересную беседу и – до встречи в Тарту!

Беседу вёл Фёдор Маспанов

автор-исполнитель, участник фестиваля «Музыка листопада» в 2010 и 2012 г.