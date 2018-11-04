«Чудская волна»: фестиваль причудской культуры в Таллинне

3 ноября в Таллинне, в Центре культуры «Линдакиви» состоялся концерт-фестиваль «Чудская волна», который прошёл под девизом «Душа, рожденная чудской волной». В фестивале приняли участие представители творческих коллективов Причудья, которые порадовали зрителей новинками своего творчества. Но самый главный подарок, который подарили таллиннцам самодеятельные артисты, – это яркий осенний колорит Чудского побережья и романтические напевы чудской волны.

Фестиваль был приурочен к празднованию 15-летия Общества культуры «Причудья».

О том, как прошёл праздник и отзывы о нём участников, зрителей и организаторов вы сможете узнать в ноябрьском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»(N11/2018). Спрашивайте в пунктах продажи в Причудье, а также в Таллинне, Тарту, Йыхви, Нарве, Силламяэ и других городов Эстонии.



На снимках: участники фестиваля на праздновании 15-летия Общества культуры «Причудье» в Таллинне, 3/11/2018

Фото Фёдора Маспанова