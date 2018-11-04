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    «Чудская волна»: фестиваль причудской культуры в Таллинне

    Воскресенье, 4 ноября 2018

    3 ноября в Таллинне, в Центре культуры «Линдакиви» состоялся концерт-фестиваль «Чудская волна», который прошёл под девизом «Душа, рожденная чудской волной». В фестивале приняли участие представители творческих коллективов Причудья, которые порадовали зрителей новинками своего творчества. Но самый главный подарок, который подарили таллиннцам самодеятельные артисты, – это яркий осенний колорит Чудского побережья и романтические напевы чудской волны.
    Фестиваль был приурочен к празднованию 15-летия Общества культуры «Причудья».
    О том, как прошёл праздник и отзывы о нём участников, зрителей и организаторов вы сможете узнать в ноябрьском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»(N11/2018). Спрашивайте в пунктах продажи в Причудье, а также в Таллинне, Тарту, Йыхви, Нарве, Силламяэ и других городов Эстонии.


    На снимках:     участники фестиваля на праздновании 15-летия Общества культуры «Причудье» в Таллинне, 3/11/2018
    Фото Фёдора Маспанова

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Фоторепортажи

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