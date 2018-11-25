Воскресенье, 25 ноября 2018  
  • Регистрация
    • Войти

    Муствеэской русской школе – 170 лет!

    Воскресенье, 25 ноября 2018

    24 ноября в Муствеэ состоялись торжественные мероприятия в честь 170-летия Муствеэской русской школы, которая сейчас называется Peipsi gümnaasium. Программа была рассчитана на весь день – от утреннего колокольного звона до ночного фейерверка. Для гостей были организованы экскурсия по школе, выставки детского творчества и фотоэкспозиции, а также возложение цветов на могилы учителей. Состоялась презентация 4-го выпуска книги «Школьная семья», подготовленной к изданию Натальей Ракша-Круус. К этому дню также были выпущены специальные памятные знаки и сувениры со школьной символикой. Состоялся великолепный концерт, в котором участвовали детские группы разных возрастов и разных творческих направлений. Своим зажигательным искусством поделились и наши известные ансамбли «Родник» (Муствеэ) и «Лебёдушки» (Лохусуу).
    На торжественной части, которая прошла в зале Муствеэского культурного центра, прозвучало много слов благодарности педагогам и служащим школы за все годы её существования. Было много цветов и подарков. Без преувеличения можно сказать, что одними из «наиболее поздравляемых» были работавшие в школе долгие годы Яан Александрович Рахукюла, Нина Ивановна Ершова, Римма Ивановна Викторенко и другие учителя.
    С приветственными речами выступили член Государственного Собрания Эстонии (Рийгикогу) Айвар Кокк, старейшина Муствеэской волости Юри Морозов, а также представители соседних самоуправлений и городских учреждений. Торжественная часть завершилась исполнением гимна «Школа родная» (авторы – выпускники школы Ф. Маспанов и В. Борисов). По сложившейся уже традиции, вместе со школьным хором (руководитель – Елена Пучкова), гимн пели стоя все присутствующие в зале. Для почётных гостей в Муствеэском культурном центре был организован фуршет.
    Самая трогательная часть юбилейной программы – встреча выпускников разных лет в классах родной школы: воспоминания, фотографирование, ретро-диско. Бурю оваций вызвал праздничный салют в честь юбилея – яркие фейерверки взвивались в ночное звёздное небо, озаряя школьные здания и счастливые лица людей, которых навсегда породнила школа – Муствеэская русская школа.
    Все участники выражают слова благодарности организаторам мероприятия и нынешним ученикам, которые блестяще подготовили и провели юбилейную встречу.
    Наш корр.
    На снимках: Муствеэская Пейпси гимназия отмечает 170-летие.
    Фото Ф. Маспанова
    Рассказ о школе, её педагогах и выпускниках читайте в декабрьском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» N12/2018

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Фоторепортажи

    Добавить комментарий

    Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

    На ту же тему

    Памятные чтения к 120-летию иконописца П.Софронова
    Памятные чтения к 120-летию иконописца П.Софронова
    Peipsimaa Muuseum Tihedal – Mustvee valla ambitsioonikas ja uudne projekt
    Peipsimaa Muuseum Tihedal – Mustvee valla ambitsioonikas ja uudne projekt
    «Чудская волна»: фестиваль причудской культуры в Таллинне
    «Чудская волна»: фестиваль причудской культуры в Таллинне
    Ajaleht Peipsirannik tähistab oma 15. aastapäeva
    Ajaleht Peipsirannik tähistab oma 15. aastapäeva

    Иванна. Гадание

    Решаю проблемы семьи, брака

    привороты, остуда.

    Улучшаю рост материального

    благосостояния.

    Избавляю от алкогольной

    зависимости.

    Снимаю порчу.

    Ставлю защиту.

    Тел. 55 95 14 59

     

    Объявления

     

     

    РЫБАЛКА
    НА ЧУДСКОМ
    ОЗЕРЕ
    (Эстония)

    Рыбалка как лучший
    вид отдыха для всей семьи,
    в любое время года:
    лодки, баня, коптильня, гриль,
    удобный ночлег.

    Заявки принимаем по
    электронной почте
    peipus@rambler.ru
    или по телефону

    (+372) 5347 2127


     

     

    Метки

    Варнья Виктор Нукка Георг Отс Ильвес Казепя Калласте Колкья Красногорочка Литва Меэкси Муствеэ Нарва Пийрисаар Псков Россия Супрядки Тарту авторская песня евро лагерь новый год порт поэзия регата семинар староверы фестиваль фотоконкурс храм юридическая консультация