Муствеэской русской школе – 170 лет!

24 ноября в Муствеэ состоялись торжественные мероприятия в честь 170-летия Муствеэской русской школы, которая сейчас называется Peipsi gümnaasium. Программа была рассчитана на весь день – от утреннего колокольного звона до ночного фейерверка. Для гостей были организованы экскурсия по школе, выставки детского творчества и фотоэкспозиции, а также возложение цветов на могилы учителей. Состоялась презентация 4-го выпуска книги «Школьная семья», подготовленной к изданию Натальей Ракша-Круус. К этому дню также были выпущены специальные памятные знаки и сувениры со школьной символикой. Состоялся великолепный концерт, в котором участвовали детские группы разных возрастов и разных творческих направлений. Своим зажигательным искусством поделились и наши известные ансамбли «Родник» (Муствеэ) и «Лебёдушки» (Лохусуу).

На торжественной части, которая прошла в зале Муствеэского культурного центра, прозвучало много слов благодарности педагогам и служащим школы за все годы её существования. Было много цветов и подарков. Без преувеличения можно сказать, что одними из «наиболее поздравляемых» были работавшие в школе долгие годы Яан Александрович Рахукюла, Нина Ивановна Ершова, Римма Ивановна Викторенко и другие учителя.

С приветственными речами выступили член Государственного Собрания Эстонии (Рийгикогу) Айвар Кокк, старейшина Муствеэской волости Юри Морозов, а также представители соседних самоуправлений и городских учреждений. Торжественная часть завершилась исполнением гимна «Школа родная» (авторы – выпускники школы Ф. Маспанов и В. Борисов). По сложившейся уже традиции, вместе со школьным хором (руководитель – Елена Пучкова), гимн пели стоя все присутствующие в зале. Для почётных гостей в Муствеэском культурном центре был организован фуршет.

Самая трогательная часть юбилейной программы – встреча выпускников разных лет в классах родной школы: воспоминания, фотографирование, ретро-диско. Бурю оваций вызвал праздничный салют в честь юбилея – яркие фейерверки взвивались в ночное звёздное небо, озаряя школьные здания и счастливые лица людей, которых навсегда породнила школа – Муствеэская русская школа.

Все участники выражают слова благодарности организаторам мероприятия и нынешним ученикам, которые блестяще подготовили и провели юбилейную встречу.

Наш корр.

На снимках: Муствеэская Пейпси гимназия отмечает 170-летие.

Фото Ф. Маспанова

Рассказ о школе, её педагогах и выпускниках читайте в декабрьском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» N12/2018

