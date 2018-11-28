Среда, 28 ноября 2018  
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    Софроновские чтения в Риге. Его имя принадлежит всему миру

    Среда, 28 ноября 2018

    19 ноября 2018 г. в Риге состоялись Памятные чтения, посвящённые 120-летию иконописца Пимена Софронова (18981973). Утром того дня в Успенском храме Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины (РГСО) состоялась памятная панихида, после которой в аудитории Духовно-просветительного центра РГСО начались Софроновские чтения. Ректор Гребенщиковского духовного училища, председатель Старообрядческого общества Латвии, редактор многих изданий по проблемам староверия Иларион Иванович Иванов приветствовал участников конференции из Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, России, Италии и открыл чтения. С вступительным словом выступил председатель Совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины Александр Андреевич Лотко. В кратком обзоре он описал биографические вехи из жизни известного старообрядческого иконописца 20-го столетия прошлого века, выходца из Причудья П.М. Софронова, его богоугодный труд в разных уголках Европы и Америки.
    С приветственным словом выступил депутат Сейма Латвийской Республики, заместитель Председателя попечительского Совета Гребенщиковского Духовного училища Иван Емельянович Рыбаков. А далее были доклады, тематика которых говорит сама за себя: «Традиции Византийской иконописи в Древлеправославной Поморской Церкви» (председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии, духовный наставник Даугавпилсской Новостроенской старообрядческой общины о. Алексий Жилко); «Жизненный путь староверского иконописца Пимена Максимовича Софронова» (магистр искусств Виктория Александрова, г. Москва, Россия); «Обратно в Эстонию: возвращение к раннему творчеству Пимена Максимовича Софронова» (искусствовед из Таллинна Мари-Лиис Паавер и доктор исторических наук, доцент Вильнюсского университета Григорий Поташенко).
    Об итальянском периоде жизни в творчестве Пимена Софронова рассказала реставратор древнерусской живописи Дарья Мальцева (г. Рим, Италия). О чешском ученике Пимена Софронова князе Карле VI Шварценберге и истории их дружбы с докладом выступил доктор филологии, редактор журнала Parrésia Михал Ржоутил (Прага, Чехия). Доктор искусств, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Надежда Пазухина выступила с докладом «Эпистолярное наследие Пимена Максимовича Софронова». Об одной из учениц Софронова – Татьяне Косинской – поведал присутствующим историк культуры, член правления Латвийского общества русской культуры Борис Равдин. Своими знаниями об иконописце Софронове и его феномене в духовном мире поделился писатель, академик Петровской академии наук и искусств, вице-президент Русской общины Латвии Сергей Журавлев.
    О том, как идёт работа над проектом создания Музея иконописца П.М. Софронова на его родине в деревне Тихотка (Тихеда, Эстония), рассказал присутствующим краевед из Причудья, редактор газеты «Чудское побережье» Фёдор Маспанов.
    На Софроновских чтениях было представлено репринтное издание брошюры «Целебник» Пимена Софронова, об иконографических особенностях которого рассказала Виктория Александрова (г. Москва, Россия).
    Хор Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины исполнил духовные стихи. Состоялась трапеза. Желающие могли ознакомиться с экспозицией Музея истории Староверия Гребенщиковской старообрядческой общины.
    Организаторы выразили благодарность всем участникам и пригласили к продолжению научно-исследовательской деятельности по восстановлению хронологии жизни старообрядческого иконописца и сохранению памяти П.М. Софронова как культурного достояния мирового значения.
    По материалам конференции планируется издать специальный сборник докладов и статей, посвященный 120-летию П.М. Софронова.
    Памятные Софроновские чтения были организованы и проведены Гребенщиковской старообрядческой общиной совместно с Институтом философии и социологии Латвийского университета.

    Фёдор Маспанов
    На снимках:     участники Софроновских чтений в Риге.
    Фото автора


    Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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