Четверг, 21 февраля 2019  
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«Духовное и культурное наследие. Житие иконописца Пимена»

Четверг, 21 февраля 2019

21 февраля в Раяском центре досуга состоялось открытие выставки, посвященной 120-летию иконописца Пимена Софронова.
Вот что сказала организатор выставки заведующая досуговым центром, руководитель НКО «Общество русской культуры Причудья» Валентина Языкова:
«Сегодня мы отмечаем  101-ю годовщину Эстонской Республики. На день рождения принято ходить не с пустыми руками.  Наш подарок – эта выставка, рассказ об уроженце деревни Тихеда, иконописце, имя которого записано золотыми буквами на алтаре мировой культуры,-  Пимене Максимовиче Софронове.
Так сложилось, что за рубежом о  нем пока знают намного больше, чем здесь, на его родине, в Эстонии.  Но эта ситуация меняется к лучшему, и мы можем сказать, что память о нашем знаменитом земляке возвращается на родину. В настоящее время при поддержке Муствеэского Волостного правления и Программы развития Причудья (Peipsiveere programm) идет работа над проектом по созданию Музея П.М. Софронова на его родине, в деревне Тихеда. Сегодняшняя выставка – это, по сути, начало большой работы по увековечению памяти известного художника, иконописца прошлого столетия.
Что мы знаем о Софронове как иконописце, о человеке? Родился 9 сентября 1898 года на берегу Чудского озера в деревне Тихотка. С детства проявлял талант к рисованию. С 12 лет учился в иконописной школе при Раюшской старообрядческой моленной. Духовным наставником и учителем иконописания Софронова был Гавриил Ефимович Фролов. За 60 лет своей творческой деятельности Пимен Софронов трудился на ниве религиозного искусства во многих городах  и странах: Рига, Белград, Париж, Ватикан, Рим, Нью-Йорк, Трентон, Бруклин, Сиракузы…Он писал и реставрировал иконы, обучал иконописному делу талантливых сподвижников.
С 1947 года по 1973 годы Софронов жил и создавал свои шедевры религиозного искусства в Америке.
В 1969 году Софронов приезжал в Эстонию, в родное Причудье,  встретился с родственниками в Тарту, Таллинне, навестил могилы родителей и своего учителя Гавриила Фролова.
На склоне лет Софронов все чаще думал о том, чтобы вернуться на родину и быть полезным в родном краю. Но, к сожалению, он так и не смог осуществить эту мечту. Умер Пимен Софронов в 1973 году в Америке…
Его заслуги в богоугодных делах были отмечены многими высшими наградами в разных странах. Среди таких наград – греческий орден Святого Дионисия трёх степеней, награждение которым сопровождается возведением в дворянство.
Глядя на эти фотографии, которые долгие годы хранили друзья и родственники иконописца и которые лягут в основу строящегося в Тихеда Музея Софронова, появляется ощущение, будто он здесь, рядом с нами. Будто он вернулся на родную землю…»
О представленных на выставке архивных материалах и о своей тридцатилетней работе по изучению биографии и творчества Пимена Софронова рассказал присутствующим местный житель, краевед, журналист Фёдор Маспанов. Для многих стало открытием то, что Фёдор был инициатором установления мемориальной доски на родовом доме Софроновых в Тихеда в 1989 году, он же инициировал создание Музея Софронова в Тихеда. «На мне лежит особая ответственность за сохранение памяти о наших замечательных людях, – сказал Фёдор Маспанов. – Судьба сводила меня с людьми, которые знали Софронова, поддерживали с ним связь. Это его друзья, родственники, знакомые. Кто-то делился рассказом, кто-то передавал бесценные материалы из своих семейных архивов. В частности, данная коллекция, представленная на сегодняшней выставке, составлена на основе семейного архива одной из племянниц Софронова – Нины Хейнла».
На открытии выставки присутствовали представители Муствеэского Волостного правления, общественные деятели Причудья и, конечно же, местные жители, открывшие для себя имя знаменитого земляка. И, как водится в Причудье, было угощение пирогами, чаем из самовара и варёным сахаром. Задушевные песни исполнили два женских вокальных ансамбля «Надежда» и «Раинька».
Выставка в Раяском центре досуга продлится до открытия Музея П.М. Софронова в мае текущего года.
Посетить выставку можно в рабочие дни или по договорённости с персоналом заведения.

Наш корр.
На снимках: открытие выставки, посвященной иконописцу П.М. Софронову, на его родине, в деревне Рая.
Фото Ф. Маспанова

Мероприятие состоялось при поддержке Муствеэского Волостного правления и Peipsiveere programm.

Раздел: Культура, Наша жизнь, Сотрудничество

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