Садоводы встретились в Причудье

Прекрасно провели время в первый майский день участники интернет-сообщества «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии». Их традиционная встреча на этот раз проходила на хуторе Liiviku talu в Муствеэской волости. Хозяева хутора – Лариса Роосимяги и её муж Сергей продемонстрировали истинный образец гостеприимства и радушия, с которым принято встречать дорогих гостей в Причудье. Хозяйка показала все свои достижения «народного хозяйства» – разнообразные плодовые и овощные посадки, парники, грядки, приусадебные постройки и даже самый настоящий курятник.

После экскурсии по хутору участники встречи разместились за большим столом, накрытым прямо на лужайке около дома и отведали много вкусных блюд причудской, украинской и эстонской кухни.

Отзывы участниц о встрече в Причудье читайте в ближайшем выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»

















