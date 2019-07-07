ИГРАЙ ГАРМОНЬ! Международный фестиваль в деревне Рая

6 июля с.г. в деревне Рая Муствеэской волости Йыгеваского уезда на площадке у здания Раяского центра досуга состоялся Первый международный фестиваль «Играй гармонь!», который проходил в рамках празднования Дня трёх деревень – Рая, Кюкита и Тихеда – и Иванова дня по старому стилю. В фестивале принимали участие гармонисты из Эстонии, России, Беларуси, Литвы и Украины, которые порадовали многочисленных зрителей виртуозной игрой на популярном народном инструменте – гармони.

Фестиваль начался со стилизованного под старину шествия по деревенским улицам – запряженная в повозку лошадь, молодежь в косоворотках и вышиванках, песни под гармонь и приглашения на концерт. По замыслу организаторов, такое шествие привлекло внимание к фестивалю не только местных жителей, но и проезжавших автомобилистов, которые впервые видели подобную «свадьбу» без жениха и невесты. Публики собралось довольно много, не смотря на то, что синоптики обещали дожди и грозы…

О том, как прошёл фестиваль, нашему корреспонденту рассказали его организаторы и участники.

Подробности читайте в ближайшем выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»