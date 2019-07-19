Фестиваль Ряпушки в Казепяэ – праздник для гурманов

Общинная кухня Причудья приглашает всех любителей поесть хорошей рыбки в Касепяэ!

В субботу, 20 июля у певческой эстрады деревни Касепяэ – большой праздник поедания ряпушки – первый в Эстонии Фестиваль Ряпушки. Это своеобразный кулинарный фестиваль традиционных вкусов, где на пьедестале прежде всего кухня Причудья и главный герой дня – чудская ряпушка, звездный час которой еще не настал, ведь многие люди не знают, что это такое.

Долгое время в рыбных ресурсах Чудского озера по вопросам ряпушки был полный пробел, который, к счастью, в последние годы стал заполняться: сейчас все желающие могут полакомиться этой вкусной рыбкой. Для того чтобы напомнить любителям рыбы, что такое ряпушка, как она выглядит и какова она на вкус, „Общинная кухня Причудья“ и сеть „Чудская Кухня“ приглашают всех в эту субботу, 20 июля собраться у певческой эстрады Касепяэ, что в уезде Йыгевамаа. Здесь лучшие кулинары проведут бесплатные мастер-классы, покажут всевозможные способы приготовления ряпушки и познакомят с ее вкусом. С мастер-классом выступит и шеф-повар лучшего Псковского ресторана “Двор Подзноева“ Сергей Евдокимов, который познакомит с традициями приготовления ряпушки по другую сторону Чудского озера. На фестивальной площадке будут открыты торговые точки кулинаров и производителей продуктов питания, где кроме ряпушки будут представлены и другие лакомства, приготовленные в Причудье , – их можно будет как отведать на месте, так и купить с собой. Вместе со специалистами Тартуского дома природы дети смогут превратиться в ихтиологов и изучить жизнедеятельность рыб, а вместе с Клубом рыбаков Эстонии познакомиться с удочкой. Не менее интересно будет посетить мини-зоопарк и покататься на лошадках.

Кулинарный праздник пройдет с 11 до 16 часов, конферансье – актер театра „Линнатеатр“ и заядлый рыбак Март Тооме.

Вечером 20 июля Фестиваль Ряпушки плавно перейдет в музыкальный фестиваль „Романтика Причудья“, на той же самой площадке, на берегу Чудского озера.

Фестиваль Ряпушки проводится в сотрудничестве c программой Leader Eesti, Центром сотрудничества Йыгевамаа, волостной управой Муствеэ, Эстонским информационным центром по вопросам рыболовства, Kääpa OTT, фестивалем „Романтика Причудья“. Информация по мероприятию: https://www.facebook.com/events/458044068307715/

Если в субботу тебя нет в Касепяэ, то ты много потерял!



Тауно Лаасик,

Общинная кухня Причудья

maitseelamuse.koda@gmail.com

(+372) 53 93 4648