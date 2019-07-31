Среда, 31 июля 2019  
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Чудо-фест на Чудском озере: с группой «Мираж»

Среда, 31 июля 2019

В Казепяэ Муствеэской волости, на берегу Чудского озера, состоялся ставший уже традиционным фестиваль «Чудо-фест», в котором принимают участие звёзды российской эстрады. В этом году нашими гостями были музыкальный символ 1980-1990-х годов группа «Мираж» (Андрей Литягин, Екатерина Болдышева, Алексей Горбашов, Сергей Крылов, Андрей Гришин), Андрей Разин (группа «На-на») и другие популярные исполнители. Организовали, вели программу и выступали со своими сольными номерами очаровательная Илона Калдре и местный певец, уроженец города Муствеэ Сергей Сумин.
Погода, настроение, прекрасный концерт – всё было красиво. Спасибо, музыканты! Спасибо, организаторы!

Читайте в ближайшем выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»

На снимке: группа «Мираж» и Илона Калдре.
Фото Фёдора Маспанова

 

Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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