Чудо-фест на Чудском озере: с группой «Мираж»

В Казепяэ Муствеэской волости, на берегу Чудского озера, состоялся ставший уже традиционным фестиваль «Чудо-фест», в котором принимают участие звёзды российской эстрады. В этом году нашими гостями были музыкальный символ 1980-1990-х годов группа «Мираж» (Андрей Литягин, Екатерина Болдышева, Алексей Горбашов, Сергей Крылов, Андрей Гришин), Андрей Разин (группа «На-на») и другие популярные исполнители. Организовали, вели программу и выступали со своими сольными номерами очаровательная Илона Калдре и местный певец, уроженец города Муствеэ Сергей Сумин.

Погода, настроение, прекрасный концерт – всё было красиво. Спасибо, музыканты! Спасибо, организаторы!



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На снимке: группа «Мираж» и Илона Калдре.

Фото Фёдора Маспанова

