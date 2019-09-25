Валентина Языкова: «Любимая работа и призвание»

Кто знает, как сложилась бы её творческая судьба, если бы не … Муствеэ. Да, родной край, Чудское озеро, маленький любимый городок – это такой мощный магнит, который притягивает к себе романтические натуры. Многим знакомо это ностальгическое чувство, но не многие связали свою жизнь и судьбу с родным городом, с родной деревней. Валентина Языкова с 1989 года служит искусству на своей скромной, но очень нужной людям должности культурного работника, пройдя от воспитателя в детском саду до директора Муствеэского Культурного центра. А ведь всякое было на её пути, и не смотря ни на какие политические неурядицы в местных идеологических кругах, она оставалась и остаётся верной своему призванию, своей работе, людям, которым она несёт радость и свою очаровательную улыбку…

После окончания школы встал вопрос о выборе профессии. Если сейчас приоритетом для молодежи является востребованность специальности – наличие работы, зарплата, престиж, мотивирующие выбор профессии, – то раньше в первую очередь выбирали свой вуз по душе, особо никто не задумывался о материальной составляющей.

Кем стать? Этот вопрос молодёжь задает себе во все времена. И ответ надо, конечно же, искать в своей душе, сопоставляя со своими желаниями и возможностями. В школе Валентине нравилось участвовать в художественной самодеятельности, проводить с одноклассниками балы, школьные вечера. Тон задавала классная руководительница Нина Ивановна Ершова, которая вела большую работу с детьми и сама была активная, писала сценарии для классных и школьных мероприятий. Она-то и стала для Валентины хорошим примером для подражания – и педагог, и организатор.

Задорные и веселые школьные годы остались позади. В 1986 году Валентина, выбрав по душе учебное заведение, решила попробовать себя в области театрального искусства и организатора культурной деятельности. Поступила в Псковское культпросвет училище на базе филиала Ленинградского института культуры. Там в то время готовили культпросветработников широкого профиля – ты должен был уметь танцевать, петь, музицировать, руководить хором, знать сценическое искусство, клубоведение. Культура в то время «обслуживала» сельского труженика, поднимая его дух на трудовые свершения. Студенты-культурники старательно учились, поднимали свой методический уровень в выездных бригадах, выступали с концертами в городах и сёлах Псковщины. А чаще всего плясали и веселили друг друга, режиссировали свои спектакли и мизансцены под руководством опытных педагогов. Псковское культпросвет училище было сильной школой. Некоторые выпускники стали артистами, дикторами телевидения и даже оперными певцами. Валентина всегда с теплом и благодарностью говорит о годах своей учебы, преподавателях, весёлых и жизнерадостных однокурсницах. А изредка, взгрустнув, вспоминает о том, что перед выпуском ей предложили продолжить учебу в театральном институте в городе на Неве…

Кто знает, как сложилась бы её творческая судьба, если бы не … Муствеэ. Да, родной край, Чудское озеро, маленький любимый городок – это такой мощный магнит, который притягивает к себе романтические натуры. Многим знакомо это ностальгическое чувство, но не многие связали свою жизнь и судьбу с родным городом, с родной деревней. Валентина Языкова с 1989 года служит искусству на своей скромной, но очень нужной людям должности культурного работника, пройдя от воспитателя в детском саду до директора Муствеэского Культурного центра. Здесь она обрела своё личное и семейное счастье: вместе с мужем Пеэтером Языковым построили дом, вырастили трёх сыновей и посадили много-много деревьев. Именно её семья всегда была для неё надёжной опорой во всех жизненных передрягах. А ведь всякое было на её пути, и не смотря ни на какие политические неурядицы в местных идеологических кругах, она оставалась и остаётся верной своему призванию, своей работе, людям, которым она несёт радость и свою очаровательную улыбку.

Базовое образование и специальность, верность своей профессии прокладывали ей дорогу, как колёса по бездорожью. Её любимая тема – театр – всегда была рядом. Много лет Валентина вела театральный кружок, уроки актерского и сценического мастерства. Такие постановки, как «Лошадиная фамилия», «Лень да отеть» и другие наверняка и сегодня помнят выпускники Муствеэской русской школы. А какие делали балы для детей и взрослых! Сейчас в театральную студию «Зеркало», созданную Языковой при Муствеэском культурном центре, ходят дети тех, кто когда-то посещал театральный кружок Валентины Ивановны.

- Детям интересно увидеть себя в другой роли, войти в образ и как бы увидеть свое отражение в других людях, – рассказывает Валентина о своей воплощенной мечте, театральной студии «Зеркало». – Цель кружка – воспитать в детях творческие наклонности, любовь к прекрасному. Ну, и, конечно же, осваивать сценическое и театральное искусство посредством теории и практики. В группе есть и русские, и эстонские дети, и все они задействованы в игре, где порой всё понятно без слов. Ведь театр – это игра, что особенно нравится детям. Свои мысли они учатся передавать в пластике, в танце. Дети придумывают свою какую-то мини-сценку, этюд. К примеру, они, как Гулливеры, оказались в стране лилипутов: как двигаться, как говорить? Дети видят эту картину и реагируют на происходящее все по-разному. Из этого получается что-то интересное. Мне как режиссеру приходится объяснять роли, характеры, костюмы. Изначально надо показать, научить, а потом уже дети получают возможность действовать самостоятельно. Рождение спектакля – это пик детского творчества.

Валентина Языкова – художественный руководитель с большим стажем. А когда-то при детском садике фабрики «Марат» задорная и энергичная Валентина впервые организовала досуг молодежи с 8 до 14 лет. Тогда не было ни видео, ни домашних кинотеатров, ни компьютеров – дети нуждались в живом общении. При садике была большая коллекция кукольного методического материала и костюмы всех персонажей сказки «Приключения Незнайки». Дети ставили постановки этого спектакля, смотрели видеофильмы. У многих остались яркие впечатления и воспоминания того времени.

- Кстати, – улыбается Валентина, – там были мероприятия и для взрослых. Мы пропагандировали здоровый образ жизни, и я проводила физическую разминку для работниц «Марата». Наверное, это были самые первые уроки неизвестной тогда ещё аэробики в городе Муствеэ.

Валентина увлеченно рассказывает, как проходил конкурс «А ну-ка, девушки» на Таллиннском головном предприятии «Марата», филиалом которого была муствеэская трикотажная фабрика. Вспоминает, как вальсировала со знаменитым и популярным тогда артистом кино Борисом Хмельницким, который был в составе жюри. Как сказали бы сейчас: это было круто!

Культурная жизнь – это неотъемлемая часть истории любого города, деревни. Сейчас в Муствеэ нет «Марата» и нет задачи «поднимать трудовой энтузиазм» его работниц. Поменялся общественный строй. Поменялось всё и что-то исчезло навсегда. А вот культурная работа не только остаётся, но и набирает темпы. Особенно видны результаты деятельности в Муствеэском культурном центре, который в последние годы достиг наивысшего современного уровня в своей работе. Функционируют различные кружки для детей и курсы для взрослых, выступают самодеятельные коллективы, приезжают популярные артисты, известные ансамбли. Одним словом, об этом когда-то можно было только мечтать. Но, разумеется, это заслуга всего дружного коллектива, в котором долгие годы работала в разных должностях Валентина Языкова.

- Культурная жизнь – это реальная потребность и общества в целом, и конкретных людей, – говорит Валентина. – Ведь недаром же существуют традиции, люди поддерживают свою национальную культуру, отмечают светские, религиозные и народные праздники, соблюдают свои обряды и обычаи. Особенно приятно, когда мы видим искреннее чьё-то желание петь, танцевать, участвовать в каких-либо развивающих кружках. Это касается и наших причудских песенных и танцевальных ансамблей. Здорово, что у нас немало людей, которые и сами участвуют в самодеятельности, и живо интересуются чьим-то творчеством, ходят на мероприятия, собираются на вечерах отдыха.

Считает ли она себя деятелем культуры Причудья и что это, вообще, такое, поинтересовался я? Ведь штатное место «культурника» нередко занимают случайные люди, оказавшиеся на этой должности по разным причинам.

- Организация культурных мероприятий – это сложный и специфический процесс, – говорит Валентина. – От организатора требуется немало усилий, не достаточно одного лишь желания. Нужны знания, опыт. Но главное – надо любить своё дело, любить и уважать людей, для которых проводятся праздники. Причудье – особенный край, здесь проживает смешанное население, две культуры, два языка. Надо хорошо знать и русскую, и эстонскую культуру, чтобы делать свою работу хорошо.

С первого марта 2016 года Валентина Языкова возглавляет Раяский Центр досуга. О том, с каким настроем и какими планами она приступила к работе в новой должности, Валентина поделилась с нашим корреспондентом.

- Раяский Центр досуга – это новый статус заведения, которое десятки лет было известно, как Дом культуры Рая, – говорит Валентина Языкова. – Понятно, что некоторые вещи предстоит делать по-новому. Но суть деятельности учреждения культуры остаётся прежней: нести людям радость, свет и просвещение. Главное, чтобы то лучшее, что было здесь сделано за все предыдущие годы, сохранить и развить. Но и нового будет много, причем для всех возрастных категорий. Будем приглашать коллективы известных в Эстонии театров, проводить фестивали молодёжных музыкальных групп. Будем собирать детскую фольклорную группу, театральную студию, гитарный кружок. Одним из знаковых событий здесь будет День поэзии Причудья.

Планов у заведующей Раяского Центра досуга Валентины Языковой много, и она приглашает всех местных энтузиастов и неравнодушных людей за чашкой чая обсудить ближайшие перспективы сельского досуга. Вместе ведь всегда интереснее – и жить, и работать, и отдыхать.

Фёдор Маспанов

На снимках: заведующая Раяского Центра досуга Валентина Языкова; в студенческие годы; после концерта известного российского барда Елены Фроловой в Раяском центре культуры.

Фото автора из архива редакции.







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