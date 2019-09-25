Воскресенье, 6 октября 2019  
Войти

Валентина Языкова: «Любимая работа и призвание»

Среда, 25 сентября 2019

Кто знает, как сложилась бы её творческая судьба, если бы не … Муствеэ. Да, родной край, Чудское озеро, маленький любимый городок – это такой мощный магнит, который притягивает к себе романтические натуры. Многим знакомо это ностальгическое чувство, но не многие связали свою жизнь и судьбу с родным городом, с родной деревней. Валентина Языкова с 1989 года служит искусству на своей скромной, но очень нужной людям должности культурного работника, пройдя от воспитателя в детском саду до директора Муствеэского Культурного центра. А ведь всякое было на её пути, и не смотря ни на какие политические неурядицы в местных идеологических кругах, она оставалась и остаётся верной своему призванию, своей работе, людям, которым она несёт радость и свою очаровательную улыбку…

После окончания школы встал вопрос о выборе профессии. Если сейчас приоритетом для молодежи является востребованность специальности – наличие работы, зарплата, престиж, мотивирующие выбор профессии, – то раньше в первую очередь выбирали свой вуз по душе, особо никто не задумывался о материальной составляющей.
Кем стать? Этот вопрос молодёжь задает себе во все времена. И ответ надо, конечно же, искать в своей душе, сопоставляя со своими желаниями и возможностями. В школе Валентине нравилось участвовать в художественной самодеятельности, проводить с одноклассниками балы, школьные вечера. Тон задавала классная руководительница Нина Ивановна Ершова, которая вела большую работу с детьми и сама была активная, писала сценарии для классных и школьных мероприятий. Она-то и стала для Валентины хорошим примером для подражания – и педагог, и организатор.
Задорные и веселые школьные годы остались позади. В 1986 году Валентина, выбрав по душе учебное заведение, решила попробовать себя в области театрального искусства и организатора культурной деятельности. Поступила в Псковское культпросвет училище на базе филиала Ленинградского института культуры. Там в то время готовили культпросветработников широкого профиля – ты должен был уметь танцевать, петь, музицировать, руководить хором, знать сценическое искусство, клубоведение. Культура в то время «обслуживала» сельского труженика, поднимая его дух на трудовые свершения. Студенты-культурники старательно учились, поднимали свой методический уровень в выездных бригадах, выступали с концертами в городах и сёлах Псковщины. А чаще всего плясали и веселили друг друга, режиссировали свои спектакли и мизансцены под руководством опытных педагогов. Псковское культпросвет училище было сильной школой. Некоторые выпускники стали артистами, дикторами телевидения и даже оперными певцами. Валентина всегда с теплом и благодарностью говорит о годах своей учебы, преподавателях, весёлых и жизнерадостных однокурсницах. А изредка, взгрустнув, вспоминает о том, что перед выпуском ей предложили продолжить учебу в театральном институте в городе на Неве…
Кто знает, как сложилась бы её творческая судьба, если бы не … Муствеэ. Да, родной край, Чудское озеро, маленький любимый городок – это такой мощный магнит, который притягивает к себе романтические натуры. Многим знакомо это ностальгическое чувство, но не многие связали свою жизнь и судьбу с родным городом, с родной деревней. Валентина Языкова с 1989 года служит искусству на своей скромной, но очень нужной людям должности культурного работника, пройдя от воспитателя в детском саду до директора Муствеэского Культурного центра. Здесь она обрела своё личное и семейное счастье: вместе с мужем Пеэтером Языковым построили дом, вырастили трёх сыновей и посадили много-много деревьев. Именно её семья всегда была для неё надёжной опорой во всех жизненных передрягах. А ведь всякое было на её пути, и не смотря ни на какие политические неурядицы в местных идеологических кругах, она оставалась и остаётся верной своему призванию, своей работе, людям, которым она несёт радость и свою очаровательную улыбку.
Базовое образование и специальность, верность своей профессии прокладывали ей дорогу, как колёса по бездорожью. Её любимая тема – театр – всегда была рядом. Много лет Валентина вела театральный кружок, уроки актерского и сценического мастерства. Такие постановки, как «Лошадиная фамилия», «Лень да отеть» и другие наверняка и сегодня помнят выпускники Муствеэской русской школы. А какие делали балы для детей и взрослых! Сейчас в театральную студию «Зеркало», созданную Языковой при Муствеэском культурном центре, ходят дети тех, кто когда-то посещал театральный кружок Валентины Ивановны.
- Детям интересно увидеть себя в другой роли, войти в образ и как бы увидеть свое отражение в других людях, – рассказывает Валентина о своей воплощенной мечте, театральной студии «Зеркало». – Цель кружка – воспитать в детях творческие наклонности, любовь к прекрасному. Ну, и, конечно же, осваивать сценическое и театральное искусство посредством теории и практики. В группе есть и русские, и эстонские дети, и все они задействованы в игре, где порой всё понятно без слов. Ведь театр – это игра, что особенно нравится детям. Свои мысли они учатся передавать в пластике, в танце. Дети придумывают свою какую-то мини-сценку, этюд. К примеру, они, как Гулливеры, оказались в стране лилипутов: как двигаться, как говорить? Дети видят эту картину и реагируют на происходящее все по-разному. Из этого получается что-то интересное. Мне как режиссеру приходится объяснять роли, характеры, костюмы. Изначально надо показать, научить, а потом уже дети получают возможность действовать самостоятельно. Рождение спектакля – это пик детского творчества.
Валентина Языкова – художественный руководитель с большим стажем. А когда-то при детском садике фабрики «Марат» задорная и энергичная Валентина впервые организовала досуг молодежи с 8 до 14 лет. Тогда не было ни видео, ни домашних кинотеатров, ни компьютеров – дети нуждались в живом общении. При садике была большая коллекция кукольного методического материала и костюмы всех персонажей сказки «Приключения Незнайки». Дети ставили постановки этого спектакля, смотрели видеофильмы. У многих остались яркие впечатления и воспоминания того времени.
- Кстати, – улыбается Валентина, – там были мероприятия и для взрослых. Мы пропагандировали здоровый образ жизни, и я проводила физическую разминку для работниц «Марата». Наверное, это были самые первые уроки неизвестной тогда ещё аэробики в городе Муствеэ.
Валентина увлеченно рассказывает, как проходил конкурс «А ну-ка, девушки» на Таллиннском головном предприятии «Марата», филиалом которого была муствеэская трикотажная фабрика. Вспоминает, как вальсировала со знаменитым и популярным тогда артистом кино Борисом Хмельницким, который был в составе жюри. Как сказали бы сейчас: это было круто!
Культурная жизнь – это неотъемлемая часть истории любого города, деревни. Сейчас в Муствеэ нет «Марата» и нет задачи «поднимать трудовой энтузиазм» его работниц. Поменялся общественный строй. Поменялось всё и что-то исчезло навсегда. А вот культурная работа не только остаётся, но и набирает темпы. Особенно видны результаты деятельности в Муствеэском культурном центре, который в последние годы достиг наивысшего современного уровня в своей работе. Функционируют различные кружки для детей и курсы для взрослых, выступают самодеятельные коллективы, приезжают популярные артисты, известные ансамбли. Одним словом, об этом когда-то можно было только мечтать. Но, разумеется, это заслуга всего дружного коллектива, в котором долгие годы работала в разных должностях Валентина Языкова.
- Культурная жизнь – это реальная потребность и общества в целом, и конкретных людей, – говорит Валентина. – Ведь недаром же существуют традиции, люди поддерживают свою национальную культуру, отмечают светские, религиозные и народные праздники, соблюдают свои обряды и обычаи. Особенно приятно, когда мы видим искреннее чьё-то желание петь, танцевать, участвовать в каких-либо развивающих кружках. Это касается и наших причудских песенных и танцевальных ансамблей. Здорово, что у нас немало людей, которые и сами участвуют в самодеятельности, и живо интересуются чьим-то творчеством, ходят на мероприятия, собираются на вечерах отдыха.
Считает ли она себя деятелем культуры Причудья и что это, вообще, такое, поинтересовался я? Ведь штатное место «культурника» нередко занимают случайные люди, оказавшиеся на этой должности по разным причинам.
- Организация культурных мероприятий – это сложный и специфический процесс, – говорит Валентина. – От организатора требуется немало усилий, не достаточно одного лишь желания. Нужны знания, опыт. Но главное – надо любить своё дело, любить и уважать людей, для которых проводятся праздники. Причудье – особенный край, здесь проживает смешанное население, две культуры, два языка. Надо хорошо знать и русскую, и эстонскую культуру, чтобы делать свою работу хорошо.
С первого марта 2016 года Валентина Языкова возглавляет Раяский Центр досуга. О том, с каким настроем и какими планами она приступила к работе в новой должности, Валентина поделилась с нашим корреспондентом.
- Раяский Центр досуга – это новый статус заведения, которое десятки лет было известно, как Дом культуры Рая, – говорит Валентина Языкова. – Понятно, что некоторые вещи предстоит делать по-новому. Но суть деятельности учреждения культуры остаётся прежней: нести людям радость, свет и просвещение. Главное, чтобы то лучшее, что было здесь сделано за все предыдущие годы, сохранить и развить. Но и нового будет много, причем для всех возрастных категорий. Будем приглашать коллективы известных в Эстонии театров, проводить фестивали молодёжных музыкальных групп. Будем собирать детскую фольклорную группу, театральную студию, гитарный кружок. Одним из знаковых событий здесь будет День поэзии Причудья.
Планов у заведующей Раяского Центра досуга Валентины Языковой много, и она приглашает всех местных энтузиастов и неравнодушных людей за чашкой чая обсудить ближайшие перспективы сельского досуга. Вместе ведь всегда интереснее – и жить, и работать, и отдыхать.

Фёдор Маспанов

На снимках: заведующая Раяского Центра досуга Валентина Языкова; в студенческие годы; после концерта известного российского барда Елены Фроловой в Раяском центре культуры.

Фото автора из архива редакции.


Читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье»

Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

На ту же тему

«Моя любовь. Моя гитара»
«Моя любовь. Моя гитара»
Из Америки – с любовью: Саша и Джастин!
Из Америки – с любовью: Саша и Джастин!
Ostame musta ja värvilist vanametalli ning vanapaberit
Ostame musta ja värvilist vanametalli ning vanapaberit
Приглашает «Улица Кухни Причудья 175 км»
Приглашает «Улица Кухни Причудья 175 км»

Иванна. Гадание

Решаю проблемы семьи, брака

привороты, остуда.

Улучшаю рост материального

благосостояния.

Избавляю от алкогольной

зависимости.

Снимаю порчу.

Ставлю защиту.

Тел. 55 95 14 59

 

Объявления

 

 

РЫБАЛКА
НА ЧУДСКОМ
ОЗЕРЕ
(Эстония)

Рыбалка как лучший
вид отдыха для всей семьи,
в любое время года:
лодки, баня, коптильня, гриль,
удобный ночлег.

Заявки принимаем по
электронной почте
peipus@rambler.ru
или по телефону

(+372) 5347 2127


 

 

Метки

Варнья Виктор Нукка Георг Отс Ильвес Казепя Калласте Колкья Красногорочка Литва Меэкси Муствеэ Нарва Пийрисаар Псков Россия Супрядки Тарту авторская песня евро лагерь новый год порт поэзия регата семинар староверы фестиваль фотоконкурс храм