Из Америки – с любовью: Саша и Джастин!

Так называется программа концертного турне по Эстонии фольклорно-популярного дуэта из Нью-Йорка «Our Band» – музыкально одаренной молодой супружеской пары композиторов, вокалистов и инструменталистов Саши Паперник и Джастина Поиндекстера. Концертное турне поддерживает и курирует Посольство США в Таллинне.

Дуэт «Our Band» выступает как на большой сцене, так и на школьных концертах, исполняет разнообразную музыку разных времен со всего мира. Саша Паперник – профессиональная пианистка с русскими корнями – талантливо вплетает в свои музыкальные композиции как американское, так и русское культурное наследие. Благодаря Манхэттенской музыкальной школе, она стала многогранной артисткой, которую СМИ с нежностью называют «необыкновенно привлекательным музыкантом». Саша выпустила двуязычный альбом «Victory», который слушатели назвали «непревзойденным своей эстетикой и музыкальной элегантностью». Саша является композитором, а также поет, играет на фортепиано и аккордеоне. Муж Саши, гитарист и вокалист Джастин Поиндекстер, родом из Северной Каролины, его отец был исполнителем музыки в стиле кантри и передал это наследие сыну. Джастин также известен своим исполнением музыки в стиле фолк, блюз, кантри и традиционного джаза. Его альбом 2014 года, выпущенный вместе с группой «Amigos», получил титул лучшего американского музыкального альбома года. Джастин выступал со многими известными джазовыми артистами и участвовал в особой программе Госдепартамента США «American Music Abroad», в рамках которой гастролировал по многим странам. Он также является составителем и куратором джаз-программы «Let Freedom Swing» при Нью-Йоркском Линкольн центре, в рамках которой каждый год проводится около 600 выступлений. В сентябре 2018 года Джастин выступал в составе группы «Silver City Bound» на своем первом турне по Эстонии. Концерты в Нарве, Таллинне, Вильянди и Валге прошли с большим успехом.

В этом году с 23 по 27 сентября супружеская пара музыкантов выступает со своей программой перед жителями северо-востока и юго-востока Эстонии. Уже состоялись концерты в Йыхви, в Ахтмеской школе искусств, в Муствеэ, в Ряпина, а в пятницу они дадут концерт в Таллинне.

Наш корреспондент побывал на концерте дуэта «Our Band» в Муствеэ и побеседовал с музыкантами.

О том, что рассказали о себе и своем эстонском турне Саша и Джастин, читайте в октябрьском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».



На снимках: выступление дуэта «Our Band» в Муствеэ; после концерта – фотографии на память о Причудье.

Фото Фёдора Маспанова

