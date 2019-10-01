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«Моя любовь. Моя гитара»

Вторник, 1 октября 2019

Накануне юбилейного, 10-го Тартуского международного фестиваля авторской песни «Музыка листопада» вышел в свет новый диск одного из обладателей главного приза фестиваля – Приза зрительских симпатий 2010 года Фёдора Маспанова. В коллекцию вошли стихи и песни разных лет, которые звучат в исполнении автора.
Фёдор Маспанов родом из города Муствеэ. Журналист, редактор газеты «Чудское побережье». В юности играл в ансамбле в Раяском Доме культуры и в Муствеэ. Позднее стал сочинять стихи и писать собственные песни. На первом фестивале «Музыка листопада» в 2010 году получил Приз зрительских симпатий. Много лет проводит Дни поэзии Причудья, является автором нескольких поэтических сборников. Выступает на творческих вечерах и фестивалях в Эстонии, в Польше.
В аудио-сборник включены лирические стихотворения и песни.
Компакт-диск предназначен как для узкого круга друзей, так и для широкой аудитории слушателей.
Диск записан в студии звукозаписи «Neumann Stuudio» в г. Тарту (www.neumannstuudio.ee).
Автор фото на обложке – Юлия Курм: jkurm.photography

По вопросу организации творческого вечера с участием Фёдора Маспанова
можно обращаться по телефону:
(+372) 53472127.

Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь

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