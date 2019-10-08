Вторник, 8 октября 2019  
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Татьяна Меламед очаровала тартуских зрителей

Вторник, 8 октября 2019

С 4 по 6 октября в Тарту прошел ставший уже традиционным культурным событием Эстонии Международный фестиваль авторской песни «Музыка листопада». Нынешний фестиваль – юбилейный, 10-й. Организаторы – MTÜ MellnovFest, Людмила Месропян и её команда – подготовили и провели фестиваль не просто на высоком уровне, а, пожалуй, на высочайшем из всех предыдущих. Со всех континентов приехали в «студенческую столицу» Эстонии авторы, исполнители, музыканты, которые в течение трёх дней представили зрителям прекрасную программу. Было много новых имен и ярких выступлений. Уровень профессионального мастерства выступающих, разнообразие песенных и поэтических жанров, насыщенная культурная программа для участников фестиваля – всё это создавало неповторимую атмосферу тепла, добра, света, радости общения как у самих артистов, так и у многочисленной публики. Одновременно с песенным фестивалем, прошел и «фестиваль живописи»: в Тарту, Народном музее Эстонии в эти же дни была открыта выставка художников, приехавших в Тарту из разных уголков Земного шара. Участников фестиваля приветствовали бывший и нынешний мэры г. Тарту Урмас Круусе и Урмас Клаас, многочисленные поклонники песенного жанра, друзья и спонсоры.
Фестиваль нынешнего года был необыкновенным и самым лучшим за всю его десятилетнюю историю.
Главный приз фестиваля авторской песни «Музыка листопада – 2019» – Приз зрительских симпатий – увезла в Америку замечательная певица, композитор, музыкант, любимица публики и очаровательная женщина Татьяна Меламед.

Интервью нашего корреспондента с обладательницей главного приза фестиваля читайте в октябрьском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».

На снимках: Татьяна Меламед  на фестивале «Музыка листопада».

Фото Фёдора Маспанова



Раздел: Важно, Конкурсы, Культура, Наша жизнь

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