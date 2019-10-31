Чикаго – Тарту – Татьяна Меламед!

Главный приз фестиваля авторской песни «Музыка листопада – 2019» – Приз зрительских симпатий – увезла в Америку замечательная певица, композитор, музыкант, любимица публики – очаровательная Татьяна Меламед!



С 4 по 6 октября в Тарту прошел ставший уже традиционным культурным событием Эстонии Международный фестиваль авторской песни «Музыка листопада». Нынешний фестиваль – юбилейный, 10-й. Организаторы – MTÜ MellnovFest, Людмила Месропян и её команда – подготовили и провели фестиваль не просто на высоком уровне, а, пожалуй, на высочайшем из всех предыдущих. Со всех континентов приехали в «студенческую столицу» Эстонии авторы, исполнители, музыканты, которые в течение трёх дней представили зрителям прекрасную программу. Было много новых имен и ярких выступлений. Уровень профессионального мастерства выступающих, разнообразие песенных и поэтических жанров, насыщенная культурная программа для участников фестиваля – всё это создавало неповторимую атмосферу тепла, добра, света, радости общения. Одновременно с песенным фестивалем, прошел и «фестиваль живописи» – в Народном музее Эстонии в Тарту в эти же дни была открыта выставка художников, приехавших из разных уголков Земного шара.

Фестиваль с десятилетней выдержкой – как добрый коньяк: и вкус, и цвет, и запаха букет… Спустя уже достаточно много времени, не унимается отзвук фестиваля, листопадных песен, теплых встреч. Пожалуй, таким он и останется в памяти очень многих людей, приехавших в осенний, красивый и слегка холодноватый Тарту…

Наша справка

Татьяна Меламед – певица, пианистка и композитор из Чикаго. Уникальность Татьяны Меламед состоит в том, что благодаря её артистизму, многогранному таланту и высочайшему профессионализму, ей подвластны абсолютно разные стили и жанры: от песен собственного сочинения на стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Александра Блока, Иосифа Бродского и других поэтов до аргентинского и старинного польского танго; от русского и цыганского романса до французского шансона из репертуара Эдит Пиаф, Сальваторе Адамо, Мишеля Леграна и Шарля Азнавура; от трогательных песен на идиш, ладино и иврите до зажигательных балканских мелодий; от виртуозных вокальных и фортепианных джазовых импровизаций до проникновенных народных песен.

Концертные программы Татьяны Меламед – это незабываемое музыкальное путешествие «Сквозь века и культуры», где звучат песни более чем на десяти языках из разных уголков света. Перевоплощаясь в различные образы и характеры, Татьяна создаёт атмосферу изысканных салонных вечеров начала ХХ века, где живой звук, вдохновенная поэзия и чарующие мелодии мира перекликаются с её песнями, в которых, как в маленьких спектаклях, за несколько минут проходит целая жизнь.

Удивительное чувство стиля, совершенно неподдельный шарм и глубокий, чувственный голос – всё это создаёт неповторимый образ певицы и актрисы Татьяны Меламед.

О фестивальных впечатлениях корреспондент газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» побеседовал с обладательницей главного приза Татьяной Меламед.

- Теперь уже и вся Эстония знает очаровательную Татьяну Меламед. Расскажите нашим читателям немного о себе.

- Окончив музыкальное училище на эстрадном отделении и Одесскую консерваторию по классу классического фортепиано, я уехала в Европу, где два года работала и выступала как пианистка и вокалистка. В 2001 году эмигрировала в Америку, город ветров – Чикаго, где уже более 19 лет выступаю в различных музыкальных проектах по всей Америке и за её пределами…

- Все участники, приезжавшие в разные годы на фестиваль, благодарили счастливый случай, который свёл их с Людмилой Месропян, за возможность выступить перед тартуской публикой. И у всех счастливчиков это происходило по-разному. А как Татьяна Меламед из Чикаго оказалась в Тарту?

- У меня был концерт в Нью-Йорке, куда я приезжала со своей программой «Европейское музыкальное кабаре», где пела как свои композиции, так и песни других авторов на разных языках. Ко мне обратился руководитель Нью-Йоркского Клуба авторской песни КСП «Странники» Петя Тютюник и пригласил выступить на их слёте. Я согласилась и была приятно удивлена тем, как принимала публика, любящая и понимающая поэзию, душевно воспринимающая песни, которые я пишу на стихи Бродского, Блока, Ахматовой, Цветаевой. Было очень комфортно в такой атмосфере, среди таких людей. Петя Тютюник стал тем человеком, который не только познакомил меня с великолепной публикой бардовских слётов, но и представил меня организатору фестиваля «Музыка листопада» Людмиле Месропян. На фестиваль в Тарту я ехала с большим желанием и предвкушением новых встреч и впечатлений.

- А раньше уже приходилось бывать в Эстонии?

- Я впервые побывала в Балтийских странах, все было ново и интересно. Мне удалось погулять по узким улочкам Риги, в Таллинне у меня был концерт в «Teatri Vabrik» Тимура Иликаева. Была очень теплая встреча и потрясающая публика.



- А потом – Тарту, фестиваль. Каковы впечатления?

- Бесконечное количество красок, эмоций, впечатлений, концерты, приключения, истории, настроения. И, конечно же, люди! Именно они создают определенное ощущение города, именно они остаются в памяти и в душе, именно с ними хочется ещё раз встретиться! Особо хочется поблагодарить за блестящую работу организаторов – Людмилу Месропян и её команду. Нельзя не сказать о совершенно потрясающем концертном зале, где проходил фестиваль: великолепный концертный рояль, профессиональный звук. Глядя на сцену, видишь изумительную осень, опадающие листья, неторопливо гуляющие влюблённые парочки, вечную картину неумирающей природы и жизни – и всё это под музыку листопада.

- Что Вы можете сказать об авторской песне, как о жанре, насколько он Вам близок, любим? О бардах и «не-бардах»…

- Мне кажется, что на фестивале в Тарту грань бардовской песни перешла за пределы традиционности, что рождает совершенно новое эклектическое действо. За три дня фестиваля можно было услышать музыкантов и коллективы, исполняющие в абсолютно разных стилях и жанрах.

- В прошлом году главный приз получил «чудак с лыжами» Сильвер Сепп, которого бардом назвать трудно. Но заворожил ведь публику!

- Мне кажется, что главный критерий любого искусства – это когда цепляет тебя за душу. Это закон творчества. Публика не будет кричать браво, если ей не понравилось. Нельзя заставить человека отдавать свой голос тому или иному исполнителю. Люди отлично разбираются, хорошо или плохо.

- И в этот раз наш тартуский зритель отреагировал правильно, сделав свой выбор! Танечка, поздравляем с этой замечательной наградой – Призом зрительских симпатий 2019 года!

- Спасибо! Мне очень приятно! Я очень рада, что мне удалось познакомиться с вашим городом, выступить на фестивале, пообщаться с вашей публикой и представить свое творчество. Я благодарна зрителям за такой подарок! Тартуская публика потрясающая!

- А можно сказать, что Татьяна очаровала зрителя, владея магией своего искусства?

- Большинство моих песен не столько лирические, сколько театральные, где есть определенное действо, сюжет, характеры, моменты жизни и драмы. Когда я исполняла свою композицию «Романс Коломбины» на стихи Иосифа Бродского, я чувствовала дыхание публики, которая сопереживала за героев песни вместе со мной. Это и есть те минуты счастья для каждого исполнителя, когда ты чувствуешь, что публика полностью увлечена происходящим на сцене.

- Что Татьяна Меламед может сказать о своих коллегах на нынешнем фестивале?

- Из тех, кого мне довелось услышать, было много по-настоящему талантливых, сочиняющих, поющих людей. Замечательные дуэты и трио. Фестиваль не был скован рамками одного жанра, публика воспринимала концерты из трех отделений без устали и с большим интересом.

- По залу, однако, прошёл слух, что нынешний фестиваль – последний…

- Это вы сейчас пошутили? Вам померещилось… Нет! Я не верю!

- Да, в это сейчас никто не верит… А по сему: что может пожелать организаторам, артистам нынешняя победительница?

- Пожелание – не бросать это дело. Потому что далеко не каждому такое удается создать, организовать и довести до ума. Это большая глыба, которую на себя взваливаешь. Знаю по своему опыту, поскольку помимо выступлений сама организовываю большие концерты и музыкальные проекты. Одно дело ты сам вышел и выступил. Другое дело – организаторская работа. Это отдельная профессия. Это надо уметь. И на «Музыке листопада » было все великолепно! Я уверена, что это не последний фестиваль…

- Тогда до новых вст

Беседу вёл Фёдор Маспановреч?

- До новых встреч! Спасибо, Тарту! Спасибо, Людмила!

На снимках: обладательница Приза зрительских симпатий «Музыка листопада» 2019 года Татьяна Меламед.