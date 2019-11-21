Четверг, 21 ноября 2019  
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«Жизнь длиннее чем надежда, но короче чем любовь». Вечер песен Булата Окуджавы в Тарту

Четверг, 21 ноября 2019

Вчера, 20 ноября, в Народном музее Эстонии в Тарту состоялся вечер песен, приуроченный к 95-летию поэта, барда, исполнителя, широко известного в разных странах, – Булата Окуджавы. «Жизнь длиннее чем надежда, но короче чем любовь» – так, строкой из стихотворения любимого многими поэта, была названа концертная программа, которую представили тартуским почитателям творчества Б. Окуджавы Ольга Эйнасто (вокал) и Эльмет Неуманн (вокал и музыкальное сопровождение). На русском и эстонском языках прозвучали стихи и песни разных лет и разной тематики, известные всем и вновь открытые для кого-то.
Зрительный зал был полон, и души людей согревались теплом и озарялись светом искренней лирики Булата Окуджавы.
Аплодисменты и цветы были заслуженной наградой артистам. Букет цветов Ольге Эйнасто от имени тартуской публики вручил мэр города Тарту Урмас Клаас.
«Рада, что удалось вырваться на ваш вечер. Хорошо, что было много стихов и песен, которые «не на слуху», может, забытые мной или даже мне не известные. Стимулирует перечитать.
Голоса у вас у обоих удивительные! Успеха и радости вам!» – написала в качестве отзыва в соцсетях одна из участниц концерта Виктория Неборякина.

Наш корр.

На снимках: Ольга Эйнасто и Эльмет Неуманн; участники концерта; поздравления.
Фото Фёдора Маспанова


Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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