Музей Причудья отмечен почетной грамотой

26 ноября в Йыгеваском уезде, в замке Куремаа состоялась церемония награждения победителей и номинантов конкурсных заявок на лучшие общественные организации, объединения и проекты 2019 года. Этот конкурс проводится с 2011 года, и главной целью его является выражение признательности заслуг перед обществом той или иной организации или деятеля. В этом году в пяти номинациях были названы организации и имена 33 участников. Среди них – инициаторы и создатели Музея Причудья и Музея иконописца П.М.Софронова в Тихеда (волость Муствеэ): Вероника Коокмаа, Валентина Языкова, Катрин Раямяэ, Юлия Гуж, Фёдор Маспанов, Айве Тамм, Терье Лилль. Почетную грамоту инициаторам музея вручили организаторы конкурса – сотрудники Йыгеваского центра развития и предпринимательства.

Музей Причудья был открыт в мае текущего года, и с первых же дней привлек большое число желающих познакомиться с культурой и историей Чудского региона, самобытным укладом жизни староверов, местной кухней и традициями.

Поздравляем номинантов!

Наш корр.

На снимках: вечер благодарения общественных деятелей Йыгеваского уезда в замке Куремаа; вручение наград номинантам и победителям конкурса.

Фото Фёдора Маспанова











