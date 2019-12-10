VIII Форум Причудья состоялся в Муствеэ

В Муствеэ состоялся VIII Форум Причудья, собравший всех представителей вовлеченных в развитие региона организаций: руководителей местных самоуправлений, общественных некоммерческих объединений, сотрудников министерств и ведомств. Главная тема ежегодного форума – развитие туризма в регионе Причудья.

С итоговым докладом выступила руководитель MTÜ Peipsimaa Turism Кади Плоом. С докладами также выступили Маргус Самели, Пирет Кооди, Франк Туоминем, Марика Пост, Лиина Пулгес и другие. На основе статистических данных и практического опыта организации туризма участники форума проанализировали возможности дальнейшего развития туризма как реальной экономической составляющей региона и страны в целом.

Состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучший проект туристического объекта и туристического деятеля. Для участников форума была организована концертная программа, приуроченная к рождественским праздникам.

Подробный отчет о событии читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N12/2019