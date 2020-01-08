Среда, 8 января 2020  
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Рождество в Причудье: славили Христа!

Среда, 8 января 2020

Соборной молитвой и праздничной трапезой староверы Причудья отметили Рождество.
Вот уже 20 лет, по сложившейся традиции, на следующий день после Рождества Христова, 8 января в Доме Варньяского Семейного Общества собираются причудские староверы, чтобы «славить Христа» общей молитвой и трапезой.
Наставники староверческих церквей Больших и Малых Колек, Касепяэ и Варнья, совместно с клирошанами всех четырёх общин совершили праздничное богослужение.
После молитвы активистки Варньяского Семейного Общества, которое 8 января отметило также и своё 20-летие, пригласили присутствующих к накрытому столу.
Общение древлеправославных христиан с братьями и сестрами по вере прошло в по-домашнему теплой обстановке. Читали духовные стихи, пели народные песни, вспоминали о том, как отмечали Рождество в Причудье в старину.
О том, как прошел нынешний праздник и как это было во времена наших бабушек, много интересного вы сможете прочитать в январском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».

 

 

 

Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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