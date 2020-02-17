О любви, о дружбе, о семье

16 февраля в Силламяэской Городской Центральной библиотеке состоялись традиционные поэтические «Встречи друзей». Такие встречи ежегодно проводит Силламяэское литературное объединение, работой которого руководит поэт, литературный критик, член Объединения Русских Литераторов Эстонии Владислав Сумарок. На эти встречи приезжают замечательные поэты, барды, исполнители из разных регионов Эстонии, а также из России. На нынешней встрече собрались творческие люди из Нарвы, Йыхви, Таллинна, Ору, Нарва-Йыэсуу, Муствеэ, Маарду, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Санкт-Петербурга. Звучали стихи и песни на нестареющие, любимые всеми темы: любовь, дружба, семья, родина.

Оригинальные произведения в исполнении самих авторов публика всегда воспринимает как откровение и дарит поэтам и музыкантам свое ответное тепло и признание.

По-домашнему уютная обстановка, чаепитие с пирогами и сладостями дополняли дружеское общение.

Вечер был прекрасный!

Огромное спасибо организаторам и всем участникам!

Читайте подробную информацию о событии в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N2-2020

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