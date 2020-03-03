Битва Вселенных в Силламяэ

На 1 марта выпало много событий – Масленица, Прощенное воскресенье, первый день весны. В этот же день в культурной жизни города Силламяэ состоялось еще одно неординарное событие – «Битва Вселенных». Два замечательных поэта – Андрей Гвоздиков (Нарва) и Марина Викторова (Таллинн) – поочередно читали стихи, увлекая слушателей в бескрайние просторы галактик своего внутреннего мира. Поэтический диалог органично дополняли гитара и песни нарвского менестреля, поэта и музыканта Владимира Боброва…

Две Вселенные – женщина и мужчина, созданные друг для друга и подверженные всем мыслимым и немыслимым законам: притяжения, отражения, тяготения, созидания… Инь и янь – две данные Богом и отточенные природой сущности, которые в вечном стремлении к совершенству немыслимы друг без друга. В каждой грани их сосуществования – любовь во всех её проявлениях, выразить которую можно только в стихах, музыке и живописи…

Андрей Гвоздиков родился в 1942 г. в Подмосковье. Живет в Нарве, куда приехал из Москвы в начале 2000-х годов. Работает экскурсоводом. Поэт, художник, член Объединения нарвских художников «Вестервалли». Участник Дней художника в Нарвской художественной галерее.

Марина Викторова родилась и живёт в Таллинне. Окончила Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова по специальности врач-эпидемиолог. Более 30 лет работала в Департаменте здоровья Эстонии. Автор книги стихов «Слепцы и смотрины» (2014). Организатор международных литературно-поэтических квартирников (Эстония, Россия, Латвия, Великобритания).

О том, как прошла «Битва Вселенных» Андрея Гвоздикова и Марины Викторовой, читайте в мартовском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».

Наша справка:

«Битвы Вселенных» – эксклюзивный проект Силламяэского литературного объединения, работой которого руководит Владислав Сумарок. Это не словесная чехарда начинающих графоманов, это – честное состязание двух состоявшихся поэтов, в котором обязательно побеждает слушатель! Мероприятие проходит в уютном зале Силламяэской библиотеки и при активном участии её заведующей Татьяны Борисовой.

В проекте «битв» ранее уже принимали участие Михаил Гофайзен, Яна Боева, Илья Масляков, Ирина Молчанова, Лиля Самсон-Новогрудская, Алла Барлинова и другие.

На снимках: участники и зрители «Битвы Вселенных» в Силламяэ, 1.03.2020 г.

Фото Фёдора Маспанова.

