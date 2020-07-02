Музею Причудья – 1 год!

2 июля в деревне Тихеда Йыгеваского уезда народными песнями и традиционными угощениями отметили первый «день рождения» созданного год назад самого большого в Причудье музейного комплекса, включающего в себя Музей самоваров, Живую комнату Чудского озера, Музей иконописца Пимена Софронова и Музей сельского хозяйства Причудья. Поздравить сотрудников музея пришли руководители Муствеэской волости, а также представители культурных обществ «Причудье» (Таллинн) и «Логовесть» (Лохусуу). Выступили ансамбли из Рая («Надежда»), из Муствеэ («Родник» и «Vingerjad»).

Отчет о мероприятии, которое проходило на открытом воздухе, на берегу Чудского озера, читайте в июльском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».

Фоторепортаж Фёдора Маспанова











