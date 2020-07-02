Четверг, 2 июля 2020  
Войти

Музею Причудья – 1 год!

Четверг, 2 июля 2020

2 июля в деревне Тихеда Йыгеваского уезда народными песнями и традиционными угощениями отметили первый «день рождения» созданного год назад самого большого в Причудье музейного комплекса, включающего в себя Музей самоваров, Живую комнату Чудского озера, Музей иконописца Пимена Софронова и Музей сельского хозяйства Причудья. Поздравить сотрудников музея пришли руководители Муствеэской волости, а также представители культурных обществ «Причудье» (Таллинн) и «Логовесть» (Лохусуу). Выступили ансамбли из Рая («Надежда»), из Муствеэ («Родник» и «Vingerjad»).
Отчет о мероприятии, которое проходило на открытом воздухе, на берегу Чудского озера, читайте в июльском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».
Фоторепортаж Фёдора Маспанова


Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь, Сотрудничество

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

На ту же тему

Праздник Святой Троицы – день рождения Церкви
Праздник Святой Троицы – день рождения Церкви
President Kersti Kaljulaid aitas Peipsi järve puhastada
President Kersti Kaljulaid aitas Peipsi järve puhastada
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «чистила» Чудское
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «чистила» Чудское
Владимир Золотухин: «Женские истории» – начало арт-галереи «Mellnov Gallery» в Тарту
Владимир Золотухин: «Женские истории» – начало арт-галереи «Mellnov Gallery» в Тарту

Иванна. Гадание

Решаю проблемы семьи, брака

привороты, остуда.

Улучшаю рост материального

благосостояния.

Избавляю от алкогольной

зависимости.

Снимаю порчу.

Ставлю защиту.

Тел. 55 95 14 59

 