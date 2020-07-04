День трёх деревень: Рая, Кюкита и Тихеда

Вечером 4 июля на площадке перед Раяским центром досуга собралось много народа – местные жители и гости Причудья вместе отметили день трех деревень – Рая, Кюкита и Тихеда. Традиционно этот праздник здесь отмечается в Иванов день по старому календарю – с 6 на 7 июля, но в нынешнем году его отметили на три дня раньше.

Не смотря на ненастную погоду, самодеятельные коллективы показали зажигательную программу и были награждены аплодисментами многочисленной публики.

Репортаж читайте в июльском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» N7/2020

Фото Фёдора Маспанова







