Турнир по футболу на Кубок Причудья

В географической столице Причудья состоялся ежегодный футбольный турнир, который уже несколько десятилетий организовывает и проводит уроженец города Муствеэ, известный в Эстонии и за её пределами деятель спорта, футболист и тренер с большим стажем Осип Скульчус. В этом году турнир был поддержан ассоциацией Футбольный Союз Эстонии (Eesti Jalgpalli Liit)

О том, как проходили футбольные баталии на Муствеэском футбольном поле, читайте в августовском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» N8/2020.

Фоторепортаж Фёдора Маспанова







