Вторник, 25 августа 2020  
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Когда без трактора нельзя

Вторник, 25 августа 2020

В прошлом году было завершено строительство линии системы центрального водоснабжения и канализация в прибрежных деревнях Причудья от Муствеэ до Казепяэ. Этого долго ждали местные жители, которые до недавнего времени пользовались только колодцами и самодельными канализациями. Сейчас у всех есть возможность подключиться к услуге центрального водоснабжения и канализации. Что для этого надо?
Желающие подключиться к центральной канализации и водопроводу обращаются в Emajõe veevärk с заявлением о подключении к общей сети, откуда получают подтверждение с указанием точного местоположения точки подключения канализации и воды. После этого начинают работать специалисты.
Весь комплекс работ выполняет лицензированная фирма, которая подводит «под ключ» строительство системы водоснабжения и канализации. В частности, фирма PC Fix OÜ принимает заказы на выполнение земляных работ 5-тонным экскаватором, занимается строительством водопроводов и стоков дождевой воды, дренажа и канализации. Кроме того специалисты этой фирмы выполняют монтаж септиков, канализационных ёмкостей и биореактивов, а также обслуживанием системы в соответствии с заключенным с коммунальной службой договором.
После окончания работ вам останется только получить в местном самоуправлении разрешение на эксплуатацию водоканализационной системы.
И не забудьте подмигнуть трактористу!

 

Раздел: Важно, Наша жизнь, Окружающая среда, Редакция на связи

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