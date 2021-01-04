Понедельник, 4 января 2021  
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IGA ELU: каждая жизнь важна!

Понедельник, 4 января 2021
Волонтёры Iga elu и Tapa otsingugrupp

Общество волонтёров-спасателей MTÜ IGA ELU признано лучшим гражданским объединением Ида-Вирумаа 2020 года. Поздравляем!
Уже второй год Ида-Вируский центр предпринимательства проводит конкурс среди самых активных деятелей уезда. Главным критерием является то, что конкретные люди или организации посвящают себя общественно-полезному делу, и это подтверждается их действиями, поступками, за которыми видны реальные результаты труда. По итогам прошлого года титул «Активный гражданин года» был присвоен хозяйке приюта для бездомных животных в Пяйте (Ида-Вирумаа) Ксении Клочковой и обществу волонтёров MTÜ IGA ELU («Каждая жизнь»), занимающемуся поисками пропавших людей.
Нашему корреспонденту довелось в реальной обстановке увидеть работу волонтеров и побеседовать с Ксенией Клочковой, которая имеет прямое отношение к обеим наградам – и как хозяйка приюта для животных, и как одна из учредителей объединения волонтеров.
Информация о том, что в Причудье, в г. Муствеэ пропал человек, быстро распространилась в интернете. Участники волонтерской команды поисковиков IGA ELU, двое из которых из Лохусуу, стали собирать сведения, созваниваясь и переписываясь со всеми, кто хоть что-то мог знать о пропавшем человеке. Каждая зацепка имела значение, каждая, на первый взгляд, незначительная деталь могла оказаться решающей в спасении жизни человека… Непосредственные поиски начались утром следующего дня в том районе, о котором предположительно высказывались местные жители. Волонтёры из двух организаций Iga elu и Tapa otsingu grupp после небольшого совещания распределились по участкам береговой линии Чудского озера и начали поиск. На поддержку волонтёрам подошли местные жители. Несмотря на непогоду, в озеро отправился катер Муствеэского яхт-клуба. Все надеялись на чудо…

Полный текст читайте в газете Peipsirannik/Чудское побережье

На снимке: Волонтёры Iga elu и Tapa otsingu grupp после успешной поисковой операции в Муствеэ.
Фото Ф. Маспанова


Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь, Окружающая среда

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