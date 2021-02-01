Понедельник, 1 февраля 2021  
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Татьяны Эстонии в день именин

Понедельник, 1 февраля 2021

25 января – Татьянин день, день студентов, праздник интеллигенции и передовой культуры. А также это день Татьяны Крещенской, день раннехристианской мученицы Татьяны Римской, день покровительницы студенчества.
Татьяны Эстонии и их друзья уже третий раз традиционно отмечают этот день, совершая поездки по стране с любимым французским шампанским Comtesse Tatiana от патронессы мероприятия Татьяны де Багная и её Дома шампанского.
В 2019 году, в первый раз совместного празднования Татьяниного дня в Эстонии, мы провели свое турне по стране. Ознакомились с древней крепостью Раквереского Городища, где в 1226 году останавливался легат папы Римского Модена Вильхельм. Затем посетили Авинурме, проехали по Царской дороге вдоль сказочно-заснеженных деревень Причудья, где чудесные и добрые жители Муствеэ радушно нас встречали. Побывали в Алайыэ в гостях у Татьяны Шевченко.
В 2020 году, теплом и сыром, Татьяны решили отправиться в поисках снега, льда и иных сокровищ на Полярную мызу Кукрузе, где окунулись в атмосферу быта прибалтийских немцев в эстонском обществе. Побывали в Силламяэ, где заведующая городской библиотекой Татьяна Борисова организовала для нас незабываемый прием с гостями из Нарвы, Силламяэ и Москвы.
В 2021 году Планета Татьян была создана на просторах интернета, в Facebook, и в онлайн-среде состоялись удивительные и эмоциональные встречи. А потом, воспользовавшись временным смягчением коронавирусного режима, мы отправились в турне по Ярвамаа, в деревню Ветепере, где родился эстонский писатель А.Х.Таммсааре. Нашу группу тепло встретила и провела экскурсию для нас Сиири Квелл. Приятным застольем с именным тортом «Tatiana Day 2021» завершился день на мызе Янеда, которая исторически тесно связана с Причудьем.
Каждая Татьяна – независима и любит свою деятельность, творчество и мир, в котором живёт.
Добра, любви и счастья всем на все времена!

Татьяна Лавренченко
На снимках: Татьяны Эстонии в день именин.
Фото автора

 

Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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