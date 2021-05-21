Пятница, 21 мая 2021  
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Продаётся Nissan Almera Tino

Пятница, 21 мая 2021
Продам Nissan Almera.
Дизель, 2,0.
Пробег 183 000 км.
В оч. хорошем состоянии, регулярно проходит техосмотр (очередной ТО в августе 2021 г).
Цена 950 евро.
  • Марка и модель Nissan Almera Tino
  • Тип кузова Седан
  • Перичная регистрация: в Германии 2001, в Эстонии 2011 г.
  • Коробка передач Механическая
  • Топливо Дизель
  • Цвет Серебристый
  • Привод Передний

Техническая информация

  • Объём топливного бака: 60 л
  • Расход топлива:
    • В городе: 6 л/100 км
    • На трассе: 5 л/100 км
    • Средний: 6 л/100 км
  • Количество мест: 5
  • Количество дверей: 5
  • Техосмотр: Действует до 08. 2021

Обращаться по тел. в Эстонии (+372) 534 72127

e-mail: peipsiajaleht@gmail.com

 

Раздел: Важно, Наша жизнь, Объявления, Редакция на связи

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