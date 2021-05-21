Продаётся Nissan Almera Tino

Продам Nissan Almera.
Дизель, 2,0.
Пробег 183 000 км.
В оч. хорошем состоянии, регулярно проходит техосмотр (очередной ТО в августе 2021 г).
Цена 950 евро.
Дизель, 2,0.
Пробег 183 000 км.
В оч. хорошем состоянии, регулярно проходит техосмотр (очередной ТО в августе 2021 г).
Цена 950 евро.
- Марка и модель Nissan Almera Tino
- Тип кузова Седан
- Перичная регистрация: в Германии 2001, в Эстонии 2011 г.
- Коробка передач Механическая
- Топливо Дизель
- Цвет Серебристый
- Привод Передний
Техническая информация
- Объём топливного бака: 60 л
- Расход топлива:
- В городе: 6 л/100 км
- На трассе: 5 л/100 км
- Средний: 6 л/100 км
- Количество мест: 5
- Количество дверей: 5
- Техосмотр: Действует до 08. 2021
Обращаться по тел. в Эстонии (+372) 534 72127
e-mail: peipsiajaleht@gmail.com