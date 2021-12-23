На Чудском озере порвало лёд

Выход на лёд Чудского озера в ближайшее время не предвидится. В центральной части озера, в районе города Муствеэ сильный ветер порвал лёд и отогнал его от берега на несколько сотен метров.

Вероятнее всего, сдвиги происходили и в других местах. По всему периметру возможны прикрытые снегом ловушки.

По всему озеру со стороны Эстонии объявлена красная зона – полный запрет на выход на данный водоём до особого распоряжения службы погранохраны.