Поиск за вознаграждение

Вторник, 8 февраля 2022  
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Вторник, 8 февраля 2022

В начале февраля 2022 г. в районе банки «Сахмень» на Чудском озере был утерян прибор для протаскивания подо льдом походни для сетей.
Обнаружить его можно как подо льдом, так и на открытой воде (он плавающий и к нему привязана сетка-«китайка»).
Нашедшему гарантируем вознаграждение.
Просим позвонить по тел.:
(+372) 506 6817 или (+372) 506 1841.

Раздел: Наша жизнь, Объявления, Окружающая среда

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