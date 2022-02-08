Поиск за вознаграждение

В начале февраля 2022 г. в районе банки «Сахмень» на Чудском озере был утерян прибор для протаскивания подо льдом походни для сетей.
Обнаружить его можно как подо льдом, так и на открытой воде (он плавающий и к нему привязана сетка-«китайка»).
Нашедшему гарантируем вознаграждение.
Просим позвонить по тел.:
(+372) 506 6817 или (+372) 506 1841.
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В начале февраля 2022 г. в районе банки «Сахмень» на Чудском озере был утерян прибор для протаскивания подо льдом походни для сетей.