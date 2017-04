AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle RIIGIHANGETE SPETSIALISTI Töö kirjeldus Riigihangete pakkumuste ettevalmistamine: - hankedokumendi [ ››››› ]

Liina Miks, Piirissaare vallavanem uue aasta asjadest: “Soove ja vajadusi on palju. Kõige suuremat mõju avaldab lähenev haldusreform. Karta on, et [›››››]