Peipsimaal on uus koordinator

Kadi Ploom, uus Peipsimaa koordinator:

“Me tahame, et Peipsimaa paistaks silma Eesti kaardil, huvitava sihtkohana, millel on hea maine”.

Varasemalt töötasin ma Valgamaa Arenguagentuuris kolm-pool aasta, sel suvel alustasin tööd Tartumaa Arendusseltsis Peipsimaa koordinaatorina. Valgamaa turismiarendus konsutlandina on minu eestvedamisel valminud Valgamaad tutvustavad trükised, olen esindanud Valgamaad ja Lõuna-Eestit turismimessidel Tourest, Balttour, Matka, MITF, kus oleme meeskonnaga välja töötanud messiboksi kontseptsiooni. Olen olnud erinevate projektide juht ja osalenud projektide töögruppides. Olen läbi viinud ja korraldanud mitmeid üritusi – valdkondlikud seminarid, ümarlauad ja Valgamaa turismiettevõtjate tunnustamise ürituse.

Minu eesmärk on tõsta Peipsimaa regiooni positsiooni üldkajastatavas statistikas ja tagada külastajatele maksimaalselt kõrge külastuselamus, mida jagatakse tavaliselt oma lähedaste inimestega. Sel juhul on oodata edaspidi ka nende sõpru piirkonda külastama. Pidevalt tuleb läbi viia erinevaid arendustegevusi, mis aitavad tõsta maakonna mainet ja atraktiivsust turistidele.

Kui Peipsi regiooni pidevalt arendada, siis on võimalus tõsta külastatavust maakonnas, pikendada turistide kohapeal viibimise aega ja pakkuda muidugi kõrgelt hinnatud teenuseid/tooteid. Väga tähtis on hoida piirkonna head mainet, seda säilitada ja nii ka edasi anda. Nii on turistil alati tahtmine meie juurde tagasi tulla ja anda edasi ka positiivset tagasisidet. Me tahame, et Peipsimaa paistaks silma Eesti kaardil, huvitava sihtkohana, millel on hea maine. Tahame, et külastaja teaks kui väga ta on siia alati oodatud ja anname talle endast maksimumi pakkumaks talle kõrgelt hinnatud turismielamusi.

Turismi arendamisel on tähtis kaasata ja viia koostööle ühendused, ettevõtted ja teised turismiga seotud asutused. Selle jaoks tuleb teavitada erinevaid turismiasjalisi koostöö võimalustest, korraldada ümarlaudasid ja arendada uusi tegevusi ning tooteid. Raske on turundada ja arendada piirkonda üksi. Nagu öeldakse „Koos on lihtsam!“

Peipsimaal on ilusaid ja erilisi kohti palju, loodan et saan võimaluse enda jaoks need kõik avastada. Huvitav on iga koha puhul just erinevate kultuuride segunemine ja kohalik elu-olu.

Ettevõtjatele soovin turistide küllast turismihooaja jätku. Murede, rõõmude ja küsimuste korral võtan lahkesti vastu telefoni ja vastan meilidele. Ootan pikkisilmi Teiega kohtumisi!

Peipsimaa on imeline avastamist väärt piirkond, mis kutsub tutvuma piirkonna rikkaliku kultuuripärandi ja maalilise loodusega!

Kadi Ploom

Saab ühendust võtta:

telefonil 56964686,

e-posti teel kadi@visitpeipsi.com

Lugege ajalehest Peipsirannik N9/2014