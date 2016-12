Novembris hakkab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostama Jõgevamaa imagotrükist – see on fotodel põhinev trükis, mis tutvustab maakonna kolme piirkonda (Põltsamaa, Vooremaa, Peipsi) läbi fotode, tekstilist osa on vähe. Trükisesse on planeeritud 24 lehekülge ning see koostatakse eesti, vene ja inglise keeles. Imagotrükis on mõeldud kinkimiseks ja meeneks maakonna koostööpartneritele nii Eestis kui välismaal. Leader-programm ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit katavad trükise koostamise ning trükkimise kulud. Meil endil tuleb kokku panna pildimaterjal. Siit üleskutse kõigile:

Palun vaadake üle oma fotomaterjal ning edastage meile atraktiivseid fotosid Jõgevamaast. Eriti on oodatud fotod järgmistest objektidest:

1. Põltsamaa piirkonnas:

Põltsamaa loss&kirik, jõgi/linnavaade, roosiaed, kardirada, lossipäev; Puurmani mõis; Kamari järv; Mõisad: Pajusi, Adavere, Lustivere.

2.Vooremaa piirkonnas:

Jõgeva linnavaade, Küüslaugufestival; Kuremaa järv ja mõis; Laiuse lossivaremed; Kassinurme; Palamuse muuseum/kirik, Paunvere laat; Elistvere loomapark; Vudila Mängumaa; voored; Endla LKA, Alam-Pedja LKA, Jõgevatreff, Naiste Tantsupidu.

3. Peipsi piirkonnas:

Peipsi järv; Vanausuliste tänavküla; Mustvee linnavaade; Kasepää laululava, Kalevipoja Kala- ja Veefestival; Kalevipoja Koda

NB! Nimekiri objektidest on näidiseks.

Oodatud on ka kõik teised Jõgevamaa objekte ja sündmusi kajastavad atraktiivsed fotod.

Nõuded fotodele:

Oodatud on pildifailid formaadis: JPEG, TIF või PNG.

Faili peaks olema vähemalt 3 MB suurune.

Fotode edastamine

Ootame fotosid e-postile teele@jaek.ee hiljemalt 31.oktoobriks. Fotod võib saata üksikult või üles laadida nt Dropbox keskkonda (www.dropbox.com) ning edastada meile veebilink. Palume fotode juurde lisada objekti nimi ja autori nimi.

Trükises saab iga foto juurde ära märgitud selle pealkiri ja autor.

Jääme lootma meeldivale koostööle ning täname ette kõiki, kes annavad oma panuse Jõgevamaa tutvustamiseks nii Eestis kui välisriikides.

Lisainfo: Teele Kaeramaa,

SA JAEK projektijuht,

tel. 5817 2185,

teele@jaek.ee