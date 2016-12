Peipsimaa aastainimene – Aleksandr Suvorov

Eelmise aasta lõpus Peipsiranniku toimetus otsustas jagada Peipsimaa aastainimese tiitlit. Sellega tunnustatakse inimest, kes oma tegevusega on aidanud kaasa Peipsimaa arengule ja kelle tegevus on suunatud kohaliku piirkonna parendamisele. Esimene selline tiitel kuulub Räpina vallavanemale Teet Helmile. Paljude lugejate ja meie toimetuse arvamusel selle aasta “Peipsimaa aastainimene” on Meeksi vallavanem Aleksandr Suvorov.

Viimaste aastate jooksul Meeksi vallas on saanud teoks mitmed projektid mis on parandanud kohalike inimeste olusid ja suunatud tulevikku. Ja nimelt, pidevalt areneb Mehikoorma sadama piirkond, on rajatud parkimisplats, on renoveeritud mitmeid sotsiaal suunitlusega ruume. Töötab lastehoid, kool, raamatukogud (Meeksi vallas on neid kolm), noortekeskus. Tundub, et vallas inimestel on tuju läinud paremaks. On tagasi tulnud usk, et ka ääremaal on võimalik inimväärikalt elada…

