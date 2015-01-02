Hea Peipsiääre elanik!

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13. jaanuarist 2017.a hakkab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu vastu võtma projektitoetuse taotlusi
Иванна. Гадание
Решаю проблемы семьи, брака
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РЫБАЛКА
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ОЗЕРЕ
(Эстония)
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вид отдыха для всей семьи,
в любое время года:
лодки, баня, коптильня, гриль,
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