Mustvee linna sadam vääris aasta teo auhinda

Konkursi “Jõgevamaa Tunnustab 2014” raames valis žürii mulluseks aasta teoks Peipsi pealinna Mustvee sadamahoone valmimise, mille eest on seisnud Mustvee linnavalitsus.

“See on tunnustus kogu Peipsi pealinna rahvale ja heale meeskondlikule tööle Mustvee Linnavalitsuses ning Linnavolikogus. Eesti idameri peab kiiremini arenema, sest tegemist ei ole enam mitte ainult Eesti, vaid ka kogu Euroopa Liidu väravaga,” leiab Mustvee linnapea Max Kaur.



2014 aasta lõpuks kerkis uus, moodsa arhitektuuriga sadamahoone ning sai remonditud põhjakai, ehitati uus paadisadam. Uus paadisild on 168 meetrit pikk ning selle ääres on randumisruumi ligi kolmekümnele laevale. Uude kahekorruselisse sadamahoonesse on Mustvee linnavalitsus mõelnud ruumid nii sadama kaptenile kui keskkonnainspektsioonile. Mustvee Sadama ehitus läks maksma ligikaudu 1,1 miljonit eurot. Sellest veidi üle miljoni euro tuli Euroopa Liidu käest, Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi «Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond» kaudu.



Mustvee reisisadamas on laevaliiklus toiminud nii tsaariajal kui esimese Eesti Vabariigi ajal. NL ajal seisid Mustvees ka tiiburlaevad.



Konkursi “Jõgevamaa Tunnustab 2014” eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, mis on mõjutanud maakondlikku arengut. Autasud antakse üle 21.veebruaril Eesti Vabariigi 97.aastapäevale pühendatud maavanema pidulikul vastuvõtul.