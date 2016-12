Peipsi järv – see on igavesti elav, iga hetk uuenev pilt, mida maalib geniaalse nähtamatu käega suur kunstnik, kasutades kogu värvispektrit, toone ja pooltoone ning tuhandeid varjundeid. Vesi ja taevane avarus küll sulanduvad ühte lummavasse maastikku, küll eralduvad äkki range joonega horisondil. Päikesetõusu ajal valab päike kõik kullaga üle, loojangud aga on erepunased. Aeg-ajalt, Kunstniku tuju järgi katab udukardin kogu Peipsi lõuendi, peites meie pilgu eest üha uusi suuteoseid, mille mõne minuti möödudes teenistusvalmilt avab kaldalt puhuv briis…. Valgega helesinisel, kullakarvaga sinisel ja halliga hõbedasel…

Peipsi-äärsed pastelsed maastikud on sajandeid innustanud poeete, äratanud kujutlusvõime kunstnikel ja sundinud neid haarama pintsli. Mõnikord tundub, et keegi annab ülalt väsimatult joonistustunde kõigile, kes seda ilu näevad. Igaüks tahaks oma hinges saada kunstnikuks. Kuid kaugeltki mitte igaüks ei ole suuteline kujutama nähtud ilu lõuendil või paberil. Selleks on tarvis erilist annet – kunstiannet.

Sellest, et on olemas n-ö Peipsimaa kunstnikud, saime me teada võrdlemisi hiljuti, kui kasutati seda mõistet esimest korda. 1995. aastal toimus Mustvees esimene näitus, kus esitles oma töid siinne kunstnik Jevgeni Kolpakov. Vähehaaval tegid kunstisõbrad tutvust nende kunstnike loominguga, kes ühel või teisel moel on seotud Peipsi järvega: kes on siin sündinud, kes tulnud koolivaheajaks või kunstipraktikale. Nii või teisiti tekkisid Peipsi järvele pühendatud maalid: maastikud, portreed, natüürmordid…

20 aasta jooksul on moodustunud rühm loomeinimestest, kes väljendavad oma armastust selle imelise paiga vastu piltide kaudu. Praeguseks ajaks on suuresti tänu näituste korraldajatele Tallinnas, Mustvees, Kallastel, Lohusuus, Alajõel, Kolkjas ja teistes Peipsi-äärsetes kohtades, samuti ajalehes Peipsirannik, saanud tuntuks siinsete kunstniku, kelle seas on palju neid, keda Jumal on lahkelt andega õnnistanud.

Alates sellest kuust alustab ajalehe Peipsirannik toimetus Peipsiveere programmi ja Rahvakultuuri programmi toetatud projekti „Kirjutiste seeria tänapäeva Peipsimaa kunstnikest“ raames artiklite avaldamist tänapäeva Peipsimaa piirkonna kunstnikutest ja nende loomingust. Räägime nendest inimestest, kes viimaste aastakümnete jooksul on jätnud Eesti kultuuri oma väljapaistva panuse. Projekti eesmärk on säilitada tulevastele põlvedele meie kaasaegsete Peipsimaa kunstnikute loomingut.

Kutsume osalema kõiki kunstnikuid Peipsimaalt (ja mitte ainult), samuti nende loomingu austajaid. Soovitage autoreid, kellest ei saa jätta kirjutamata, et saaksime neid tutvustada laiemale lugejaskonnale.

Galina Borisova:„Minu hing elab Alajõel“

Lugege numbrist N4/2015