Peipsi pealinna aasta ema Veera Aganits

Veera Aganitš on ema, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks kõigile naistele. Veera on abielus, ta on kahe täiskasvanud poja ja neljateistaastase tütre ema. Mõlemad pojad on töökad ja hakkajad inimesed, kes elavad juba iseseisvat elu. Üks poeg elab ja töötab Soomes, teine on omandanud kõrghariduse ja töötab Tallinnas infosüsteemide arendajana. Tütar käib Mustvee Gümnaasiumi 7. klassis ja on hea õpilane. Veera on alates 2012. aastast Mustvee Linnavalitsuse liige ja aastast 2014 Mustvee Linnavolikogu eelarvekomisjoni liige…

