Mustvee linnapea Max Kaur: “Võiks kaaluda Peipsimaa omavalitsuse rajamist»

6. mail 2015.a., kohtusid Peipsi pealinnna juhtkond, Mustvee linnapea Max Kaur ja linnavolikogu esinaine Riina Pajula, Jõgeva maakonna delegatsiooni koosseisus Eesti Vabariigi riigihalduse ministri Arto Aasaga, et arutada riigi haldusreformi, piirkondade konkurentsivõime tõstmise programmi, Euroopa Liidu projekte aastateks 2015-2020.

“Mustvee on aastaid nõudnud Konstantin Pätsi aegsete piiride taastamist. Peipsi pealinnas hetkel valminud on sadam, promenaad, sild, tulevikus SPA ja palju muud. Kindlasti soovime Mustvee Sadamasse, piiriületamispunkti, mis hüppeliselt edendaks kogu piirkonna majandust. Omavalitsuste suurendamise käigus võiks mõelda ka suuremate omavalitsusüksuste ümbernimetamisele maakondadeks. Miks mitte näiteks Peipsi maakond. Omavalitsuste süsteemi korrastamine aastaks 2018 on üks õige mõtte riigi 100. sünnipäevaks”, arvaв Mustvee linnapea Max Kaur…



