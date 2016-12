Siiri Ušakova: „Aimatavalt ainamtu“

Alatskivi lossi teisel korrusel on avatud üks väga omapärane ja ainulaadne kollaažnäitus „Aimatavalt ainamtu“. Loominguliste tööde autoriks on Siiri Ušakova, kes küll meelsamini kasutab oma pseudonüümi – Iris Leid. Kõrvaltvaatajad on nentinud, et lihtsast paberkollaažist on autor jõudnud töödeni, mida võiks vabalt ka tänapäeva-keeles nimetada 3D. Kasutatud on nii kuivatatud taimelehti, viljapäid, aga ka tekstiili, sulgi, puukoort ja …Tasub ise oma silmaga vaatama minna. Avatud 11.00 – 19.00